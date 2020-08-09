Даша Ульянова в боди и на шпильках позировала на крыше ‒ фото

9 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Даша Ульянова в боди и на шпильках позировала на крыше ‒ фото
Победительница шоу Холостяк Даша Ульянова
социальная сеть Instagram

Провокационные снимки на странице известной холостячки Даши Ульяновой давно не редкость.

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24-летняя гимнастка любит будоражить публику смелыми фотосессиями и горячими образами. Так, в этот раз для новой съемки звезда выбрала весьма экстремальное место ‒ крышу многоэтажки.

В своем Instagram знаменитость поделилась кадрами в прозрачном боди, красной косухе и босоножках на шпильке. Волосы девушка уложила в аккуратные локоны, а на ее лице виднелся дерзкий макияж.

Победительница шоу Холостяк Даша Ульянова / социальная сеть Instagram

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В подписи к фото блогерша призналась, что ради этой фотосъемки ей пришлось побороть один из своих страхов ‒ страх высоты.

Вы знаете, я категорически против, когда люди принимают свои страхи и продолжают с ними жить. Считаю, что их нужно наотрез искоренять… Можете меня поздравить ‒ минус один страх из моей жизни! Я всегда боялась высоты (аттракционов, где подкидывает вверх, гор, полетов на самолете, высоких крыш и т.д.). Но, как вы все недавно видели, мы сделали шикарную съемку на крыше, да еще и со спущенными ногами «в пропасть». Я настолько кайфанула от процесса, что не прошло и полгода, как взлетела на воздушном шаре. Теперь высота у меня ассоциируется со свободой и невероятной красотой,
‒ отметила знаменитость.

Напомним,

Победительница шоу Холостяк Даша Ульянова / социальная сеть Instagram
 

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