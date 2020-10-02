Благотворительный розыгрыш от Маши Ефросининой
Всемирный День Сердца 29 сентября стал теперь не только поводом запостить трогательное фото в Инстаграм, но и шансом любому желающему сделать свой вклад в лечение детей Украины от болезней, связанных с сердцем!
Но ничто не способно отменить наше желание развивать культуру благотворительности в стране и реально показывать, что хорошая идея- это полпути к успеху!
Так, за два месяца акции «Дорога Добра» фонд, продавая благотворительные стаканчики собрал почти два с половиной миллиона гривен на закупку необходимого оборудования в детский операционный блок Института им. Николая Амосова.
Сумма большая для нынешних времен, но недостаточная, чтобы закрыть нужный сбор в три с половиной миллиона.
Мы разыграем крутой, самый последний Iphone 11PRO на 512 GB, его предоставила компания «Нова Пошта», среди подписчиков Маши в социальных сетях! Именно, разыграем, за … благотворительный взнос, который можно сделать на сайте www.dobro.ua.
Чем больше разовых пожертвований в 200 грн. сделал человек, тем больше у него шансов выиграть новенький Iphone! Кто знает, возможно, это станет новым способом привлечения донорских средств в новой реальности?
Спасибо вам!
Глава попечительского совета фонда «Твоя Опора Мария Ефросинина.
Основатель БФ «Твоя Опора» Валерия Татарчук.