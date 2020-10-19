Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел
В этом году в экспозиции «Всесвіт тіла» можно ознакомиться с животными-гигантами.
В прошлом году научно-познавательная выставка «Всесвіт тіла: Цикл життя» шокировала украинцев. Увидеть тела настоящих людей, сохраненные при помощи особого метода бальзамирования – пластинации – съезжались со всех уголков страны. В этом году организаторы привезут из Германии не менее увлекательную экспозицию – тела животных.
Благодаря уникальности экспонатов каждый посетитель сможет рассмотреть все системы организма в трехмерном виде.
В четвертом павильоне ВДНГ вы воочию увидите то, чего не покажут ни в одном зоопарке или музее. Оцените сердце быка, которое в пять раз больше человеческого, узнаете, почему страусы – самые быстрые бегуны, какая особенность северных оленей помогает им выжить зимой и на что способен язык жирафа.
Гостей экспозиции также ждет захватывающий экспонат – тело реального человека.
Анджелина Волли, куратор выставки «Всесвіт тіла: Всередині тварин», жена Гунтера фон Хагенса:
«Только над жирафом мы трудились более двух лет. Я с невероятным увлечением наблюдаю, как посетители тщательно изучают каждый экспонат, не скрывают своего удивления и замечают, сколько похожего у нас – людей – с животными. Оказывается, достаточно просто заглянуть под нашу кожу».
«Всесвіт тіла: Всередині тварин» создана для того, чтобы привлечь внимание людей к уменьшению популяции животных, а школьников и студентов подтолкнуть к карьере в научно-исследовательской сфере.
Все пластинаты животных дополнены информационными стендами, которые доступно расскажут о ценности каждого вида для человечества.
Кроме того, организаторы H2D Exhibition намерены выполнять все утвержденные нормы по количеству посетителей на метр квадратный в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
Когда: с 30 октября по 31 января
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 4
Предзаказ билетов: bodyworlds.com.ua