Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел

19 октября 2020 14:40 Алла Лысак
Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел
Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел
пресс-служба

В этом году в экспозиции «Всесвіт тіла» можно ознакомиться с животными-гигантами.

Читайте такжеРоботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: гид по робопарку ВДНГ
30 октября в киевском ВДНГ откроют всемирно известную выставку Гунтера фон Хагенса «Всесвіт тіла: Всередині тварин». Она будет представлена более чем ста экспонатами – это настоящие тела животных-гигантов: жителей пустыни, джунглей и океана. Во время просмотра экспозиции вы изучите строение мышц, костей, кровеносной и нервной систем реальных слона, жирафа, верблюда, страуса, северного оленя, гигантского кальмара, приматов и даже человека.

В прошлом году научно-познавательная выставка «Всесвіт тіла: Цикл життя» шокировала украинцев. Увидеть тела настоящих людей, сохраненные при помощи особого метода бальзамирования – пластинации – съезжались со всех уголков страны. В этом году организаторы привезут из Германии не менее увлекательную экспозицию – тела животных.

Благодаря уникальности экспонатов каждый посетитель сможет рассмотреть все системы организма в трехмерном виде. 

Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел / пресс-служба

В четвертом павильоне ВДНГ вы воочию увидите то, чего не покажут ни в одном зоопарке или музее. Оцените сердце быка, которое в пять раз больше человеческого, узнаете, почему страусы – самые быстрые бегуны, какая особенность северных оленей помогает им выжить зимой и на что способен язык жирафа.

Гостей экспозиции также ждет захватывающий экспонат – тело реального человека.

Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел / пресс-служба

Читайте такжеКак прошло Лето на ВДНГ?
Оригинальная идея анатомической выставки у Гунтера фон Хагенса появилась, когда для его Института пластинации впервые пожертвовали тело гориллы из немецкого зоопарка. А потом еще и жирафа со слоном. Пополнять экспозицию с годами удавалось благодаря участию в ветеринарных программах и сотрудничеству с зоопарками. Стоит отметить, что все животные, чьи тела использовали для создания выставки, умерли естественной смертью.

Анджелина Волли, куратор выставки «Всесвіт тіла: Всередині тварин», жена Гунтера фон Хагенса:

«Только над жирафом мы трудились более двух лет. Я с невероятным увлечением наблюдаю, как посетители тщательно изучают каждый экспонат, не скрывают своего удивления и замечают, сколько похожего у нас – людей – с животными. Оказывается, достаточно просто заглянуть под нашу кожу».

«Всесвіт тіла: Всередині тварин» создана для того, чтобы привлечь внимание людей к уменьшению популяции животных, а школьников и студентов подтолкнуть к карьере в научно-исследовательской сфере.

Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел / пресс-служба

Все пластинаты животных дополнены информационными стендами, которые доступно расскажут о ценности каждого вида для человечества.

Читайте такжеВДНГ запускает экскурсию по историческим местам Экспоцентра
Для безопасности посетителей на территории выставки будет действовать масочный режим, будут проводить температурный скрининг, а также в залах установят санитайзеры.

Кроме того, организаторы H2D Exhibition намерены выполнять все утвержденные нормы по количеству посетителей на метр квадратный в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Когда: с 30 октября по 31 января
Где: ВДНГ, проспект Академика Глушкова, 1, павильон 4
Предзаказ билетов: bodyworlds.com.ua

Анатомическое сафари: возвращение шокирующей выставки настоящих тел / пресс-служба

Облако тегов

ВДНХ ВДНГ Куда пойти в Киеве на выходных Гид по ВДНГ досуг

Материалы по теме

Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: гид по робопарку ВДНГ
Новости

Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: гид по робопарку ВДНГ
Как прошло Лето на ВДНГ?
Новости

Как прошло Лето на ВДНГ?
Топ-модель по-украински: участница реалити впервые стала мамой
Новости

Топ-модель по-украински: участница реалити впервые стала мамой
Гороскоп на 20 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 20 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK