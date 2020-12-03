Александр Педан прыгнул с вертолета - подробности

Александр Педан рассказал, как щекочет себе нервы зимой

Пока одни ждут прихода зимы, чтобы слепить снеговика, ведущий Improv Live Show Александр Педан готовит сноуборд. Его называют самым экстремальным спортсменом-любителем среди селебритиз. То он покоряет какую-то высоченную вершину, то очередные волны далекого океана. Он испытал около 40 видов опасного спорта. О самых любимых из них рассказал в шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

Мне нравится сноубординг, именно фрирайд, когда ездишь не по трассам, а там, где никто не ходил, – признается Саша. – Например, между подъемниками. Но это проще всего. Мы с единомышленниками пошли дальше – распилили сноуборд, и ходим вверх на «лыжах», соединяем их в один борд и едем вниз, там где не ступала нога туриста – это называется сплитбординг. Также несколько раз прыгал на борде с вертолета.

К увлечению опасными видами спорта Педан мог бы прийти не один, а с Притулой.

Я став свідком того, як Саша вперше доторкнувся до екстриму, – вспоминает Сергей. – Це було 2 чи 3 січня 2009 року на чудовому грузинському курорті Гудаурі. Група лижників та бордерів, які прилетіли з Києва, сказали Саші, що якщо він правильний пацан, то не піде кататися там, де всі, а вирушить з ними на фрірайд. Я його поблагословив… і не пішов з ним.

В шоу «Дети против звезд» Саша демонстрировал еще одно свое увлечение – скалолазание. Однако не смог обыграть юного соперника. Какие таланты покажут другие звезды – смотрите каждую среду в 19:00 на Новом канале.