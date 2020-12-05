Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 15 выпуска

В 15 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 03.12.2020 Ivan Navi показал, что умеет читать по губам, а Леся Никитюк сама поменяла колесо в машине.

В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили певец Ivan Navi, радиоведущий Слава Демин и актер Александр Рудинский во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – актриса Дарья Петрожицкая, а также певицы Оля Цибульская и Наталка Карпа. Чья же команда оказалась сильнее?

В конкурсе «Руки-ноги» мужчины сложили слово «щедрівки», и тем самым вдохновили женскую команду спеть эту народную песню.

В раунде «По губам» певец Ivan Navi показал настоящую суперспособность, ведь ему удалось угадать все слова с первого раза.

А Леся Никитюк запутала и себя, и свою команду. Она начала показывать девушкам не то слово, что нужно, а, когда поняла это, то не смогла остановить смех.

В конкурсе «Кнопка» команды решили играть по-новому, и не зарабатывали себе очки, а просто говорили неправильные ответы и тем самым дарили очки соперникам.

Сегодня этот конкурс напомнил мне поддавки, потому что такого перебрасывания баллов я еще никогда не видел, – прокомментировал раунд верховный судья шоу Нового канала Александр Педан.

А еще во время конкурса Леся Никитюк настолько расстроилась, что девушки путали все звучавшие треки, что просто села в зал к зрителям, а на свое место поставила девушку с группы поддержки. И тут уже не растерялся Сергей Притула и короновал временную ведущую.

В раунде «Кто я?» от женской команды участвовала Дарья Петрожицкая. Она не угадала Мика Джаггера, в образе которого была. Но, на самом деле, «тупила» не она, а другие девушки. Они подсказали актрисе, что Мик Джаггер – это сольный исполнитель, а не фронтмен группы The Rolling Stones.

В «Обмене ролями» мужчины примеряли на себя грудь пятого размера. Девушки же меняли за 90 секунд колесо машины.

Но, если быть точным, то почти всю работу сделала капитан команды Леся Никитюк. Не успела, конечно, за время раунда, но зато работа была проделана от начала до конца.

Девушки, поздравляю! Вы только что прошли путь от «Вау, бибика!» до «Я сама умею поменять колесо», – сказал после раунда Александр Педан.

В финале участники шоу искали ключ в стоге сена. Кто все же его нашел и победил, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!