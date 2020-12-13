Женатый экс-продюсер певицы TAYANNA Дмитрий Климашенко опроверг слухи об их романе: Это нонсенс

Несколько месяцев назад певица TAYANNA рассказала, что у нее были отношения с экс-продюсером Дмитрием Климашенко. Мужчина на тот момент уже состоял в браке, но влюбленную артистку это не остановило.

Сам же Климашенко достаточно остро отреагировал на такие заявления бывшей подопечной. Он утверждает, что никакого романа на протяжении 8 лет не было, а Решетняк все это выдумала, скорее всего, для пиара.

Она дружила, общалась. Ее воспринимали как своего человека, но никоим образом не в той роли, о которой она говорила. Это же нонсенс. Такого не может быть. Это не правда. Ее воспринимали как хорошего человека. Ее любил и отец мой покойный, и моя семья, и сестра, и мама, и жена, и дети. К ней всегда хорошо относились. Даже если были какие-то грешки, то они оставались между нами. Но это не обязательно, чтобы кто-то об этом говорил и знал.

Певица TAYANNA в составе группы "Горячий шоколад" / социальная сеть Instagram

По словам Дмитрия, супруга Аника узнала об его изменах, но отнеслась к этому спокойно. Цыганская кровь и творческая профессия супруга ‒ гремучая смесь.

Моя жена ‒ очень мудрый человек, и она прошла очень много моментов в жизни. Она воспринимает это совершенно нормально. Не то чтобы нормально, но она просто понимает, что бывает, творческого человека может занести.

Скандальные заявления о многолетнем романе вызвали недоумение у Климашенка, однако никаких обид на бывшую подопечную он не держит. Более того, продюсер утверждает, что любит Татьяну Решетняк.

Я могу сказать честно, что до сегодняшнего дня люблю и уважаю Таню, она очень хороший и талантливый человек. Просто у нее своеобразный характер. И она, может быть, по своей глупости делала вот эти пиар-заявления, тексты не совсем правильные, на мой взгляд… Зачем это раскручивать, когда все люди знают, что у меня есть семья? Не хочу из себя строить суперпорядочного, белого и пушистого. Мы все люди. Да, бывает такое, мы можем влюбиться, может что-то произойти. Я творческий человек, и я мужчина. Все может быть в этой жизни.

Напомним,