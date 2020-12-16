Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы

Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы

В китайских горах живут драконы. Об этом рассказывают тысячи очевидцев, подтверждая свои истории шокирующими кадрами.

Народы поднебесной точно знают, если существо не задобрить, погибнут тысячи людей. Правда это или вымысел, узнавали журналисты программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Родина китайского дракона провинция Гуйчжоу расположена глубоко в горах. Это одно из самых отдаленных и экстремальных мест, где живут люди. Даже обычная прогулка горной тропой здесь может закончиться фатально. Народ дун живет тут также, как в Средневековье. Тут до сих пор выращивают рис в каскадах водных террас и обрабатывают вручную поля.

Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы / пресс-служба канала 2+2

Жители этих мест свято верят в существование китайского дракона. С развитием технологий эта вера только укрепилась. В Сети все чаще появляются видео с небесными явлениями, которые по своей форме очень похожи на мифическое чудовище. А в октябре 2017 года возле одного китайского города нашли скелет гигантской ящерицы. Необычная находка стала настоящей сенсацией и спровоцировала не мало разговоров о потомках динозавров.

В этих местах ходит легенда, что возле пещеры «Дворец дракона» спрятаны тонны сокровищ и золота, а охраняет их огромная рептилия.

В Китае есть такое название «цяулон». Это животное, похожее на дракона, то есть очень большой змей, – рассказывает студентка из Китая, которая с недавних пор проживает в Украине.

Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы / пресс-служба канала 2+2

В честь мифической рептилии все горные народности устраивают праздники. Местные верят, что дракон дарит щедрые урожаи, поэтому ему стоит приносить пожертвования. Если нарушить ритуал – всех ждет страшное наказание.

Напомним,