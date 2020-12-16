Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы

Эксклюзив 16 декабря 2020 12:40 Юлия Крутиева
Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы
Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы
пресс-служба канала 2+2

В китайских горах живут драконы. Об этом рассказывают тысячи очевидцев, подтверждая свои истории шокирующими кадрами.

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Народы поднебесной точно знают, если существо не задобрить, погибнут тысячи людей. Правда это или вымысел, узнавали журналисты программы «Затерянный мир» на канале 2+2.

Родина китайского дракона провинция Гуйчжоу расположена глубоко в горах. Это одно из самых отдаленных и экстремальных мест, где живут люди. Даже обычная прогулка горной тропой здесь может закончиться фатально. Народ дун живет тут также, как в Средневековье. Тут до сих пор выращивают рис в каскадах водных террас и обрабатывают вручную поля. 

Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы / пресс-служба канала 2+2
Жители этих мест свято верят в существование китайского дракона. С развитием технологий эта вера только укрепилась. В Сети все чаще появляются видео с небесными явлениями, которые по своей форме очень похожи на мифическое чудовище. А в октябре 2017 года возле одного китайского города нашли скелет гигантской ящерицы. Необычная находка стала настоящей сенсацией и спровоцировала не мало разговоров о потомках динозавров.

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В этих местах ходит легенда, что возле пещеры «Дворец дракона» спрятаны тонны сокровищ и золота, а охраняет их огромная рептилия.

В Китае есть такое название «цяулон». Это животное, похожее на дракона, то есть очень большой змей, – рассказывает студентка из Китая, которая с недавних пор проживает в Украине.

Затерянный мир: правда ли, что в китайских горах живут драконы / пресс-служба канала 2+2
В честь мифической рептилии все горные народности устраивают праздники. Местные верят, что дракон дарит щедрые урожаи, поэтому ему стоит приносить пожертвования. Если нарушить ритуал – всех ждет страшное наказание. 

Напомним, 

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