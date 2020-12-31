Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году

Эксклюзив 31 декабря 2021 04:00 Александр Кива
Ирина Билык рассказала, за что благодарна 2020 году
Певица Ирина Билык
пресс-служба

Украинская Примадонна Ирина Билык подвела итоги уходящего 2020 года. Чем он запомнился артистка рассказала читателям TV.UA.

«Уходящему году я благодарна за возможность не останавливаться, - говорит Билык. - Я написала много новых песен, сняла клипы «Осколки», «Я умею любить», «Не стримуй погляд». Также получила две  награды - «Орден княгини Ольги ІІІ степени» и «Легенда Украины». А вот неприятным моментом, моей личной трагедией был уход из жизни моей мамочки. Я и все поклонники, которые ее любят, до сих пор очень страдаем из-за того, что ее больше нет с нами».

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Несмотря на все сложности уходящего года, Ирина Билык продолжает верить в лучшее и строить планы на будущее. Также певица рассказала, каким видит свой идеальный Новый год:

«Хотела бы оказаться со своими подружками на прекрасном острове. А мужчины... Они просто были бы рядышком и носили нам коктейли (Улыбается.)».

Увидеть выступление Ирины Билык в новогоднюю ночь и окунуться в атмосферу настоящего праздника с самыми яркими звездами и волшебными историями телезрители смогут благодаря проекту «Место встречи. Новый год» – 31 декабря в 21:30 на «Интере».

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