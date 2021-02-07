Рэпер SERYOGA ответил на челлендж фаната из TikTok и покорил Килиманджаро - видео

7 февраля 2021 12:30 Александр Кива
Рэпер SERYOGA ответил на челлендж фаната из TikTok и покорил Килиманджаро - видео
Рэпер SERYOGA ответил на челлендж фаната из TikTok и покорил Килиманджаро
пресс-служба

Рэпер SERYOGA взорвал молодежную Сеть своим ответом на вызов от фаната и станцевал победный TikTok на пике Ухуро – вершине могучего вулкана Килиманджаро.

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Это не первый случай, когда 44-летний артист, заигрывая с аудиторией, реагирует на челленджи, но впервые это произошло именно с таким масштабом.

Серега отправился в далекую Африку и совершил недельное восхождение на высоту около 6 тысяч метров.  Его путь был непростым – начиная от джунглей с красивыми водопадами и видами на кофейные плантации и заканчивая вершинами настоящих ледников, насчитывающих миллионы лет, куда главный герой челленджа поднялся.

На своей странице в соцсетях Серега опубликовал целый TikTok-фильм о покорении вершины.

Тяжелее всего артисту давалась быстрая смена климатических зон. Перепад температур воздуха иногда достигал 40 градусов, погода посылала альпинистам и дождь, и снег. Условия были настолько тяжелыми, что одного участника группы и вовсе эвакуировали после потери сознания от гипоксии. Как отметил сам Серега, путешествие стало для него чем-то гораздо большим, чем просто экстремальный челлендж.

“По началу это был действительно веселый турпоход с шутками и прибаутками, но потом это превратилось в настоящее испытание. Больше всего меня потрясло осознание того, насколько мы другие люди, когда мы откладываем в сторону мобильные телефоны и все остальные гаджеты. Неделю я провел совсем без соцсетей и интернета, еще больше удивляясь тому, что современные люди теряют благодаря технологическому прогрессу. Мир вокруг прекрасен, а мы его просто не замечаем, уставившись в свои айфоны. Я увидел мир таким, каким он должен быть, каким он был раньше, каким его знали наши отцы, деды и прадеды. Во время путешествия я погрузился в самые глубины своих ощущений и, возможно, об этом будут когда-нибудь стихи.

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