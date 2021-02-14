Alyona Alyona рассказала, чем запомнилась ей поездка в Египет

14 февраля 2021 18:00 Катерина Даниленко
Alyona Alyona рассказала, чем запомнилась ей поездка в Египет
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
социальная сеть Instagram

Рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые поехала на отдых в формате "all Inclusive".

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Знаменитость в зимнюю пору предпочла посетить жаркий Египет, а компанию ей составил лучший друг Эдуард. В своем микроблоге Алена рассказала, какие эмоции испытала от отдыха.

За 5-дневное путешествие Алена заплатила 300 долларов. Жили они в 4-х звездочном отеле на 3-й береговой линии. Однако формат «все включено» звезде совсем не понравился.

Просто хотілося на 5 днів змінити картинку перед очима за той бюджет і в той час, що були. Нас зустрів щиро брудний аеропорт з абсолютно непривітними людьми. Трансфер в готель. Адміністрація, яка відноситься до тебе хамськи. Кожен просто мріє на тобі нажитися. Все з виду гарне, але якщо придивитися, то розумієш, що тобі замилюють очі, щоб ти не бачила реальності,
‒ написала артистка в своем Instagram.

Разочаровало девушку и питание на отдыхе. Она отметила, что выбор был большой, но «чего-то не хватало».

Вибір шикарний, гарнірів всьо 2 ‒ білий рис і смажена картопля. Ну або хліб дріжджовий. Їжі наче й багато, наче й вибір, але щось якось так не дуже все воно в комплексі. Риба через день. Все розбавлене водою і або супер-солодке, або ніяке. На пляжах взагалі просто бургери і все.

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Знаменитость добавила, что не расстраивается, ведь считает себя оптимисткой. Плохие условия не смогли полностью испортить отпуск, она рада, что выбралась в теплые края, набралась сил и привезла родным гостинцы.

Напомним,

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