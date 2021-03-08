Жена Ивана Дорна похвасталась фигурой на отдыхе: стройная красотка ‒ фото
Иван Дорн ‒ один из тех исполнителей, которые на вопросы о личной жизни всегда отвечают: "Без комментариев". В 2013-м СМИ все же разузнали, что артист женился на однокласснице Анастасии Новиковой.
Известно, что сейчас звездная чета отдыхает на Мальдивах. Вместе на фото их увидеть так и не удалось, однако супруга музыканта поделилась горячими снимками в пляжном наряде.
Девушка позировала в цельном белом купальнике на берегу океана. На одном из кадров Анастасия расположилась лежа на песке, продемонстрировав роскошную фигуру. А на втором ‒ стояла на фоне лазурного берега с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.
Напомним,
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