Жена Ивана Дорна похвасталась фигурой на отдыхе: стройная красотка ‒ фото

Иван Дорн ‒ один из тех исполнителей, которые на вопросы о личной жизни всегда отвечают: "Без комментариев". В 2013-м СМИ все же разузнали, что артист женился на однокласснице Анастасии Новиковой.

Сегодня пара воспитывает двоих детей: 6-летнюю дочь Василису и 5-летнего сына Ваню. И если с детьми Дорн изредка публикует кадры в Instagram, то совместные снимки с избранницей он оставляет для себя.

Известно, что сейчас звездная чета отдыхает на Мальдивах. Вместе на фото их увидеть так и не удалось, однако супруга музыканта поделилась горячими снимками в пляжном наряде.

Девушка позировала в цельном белом купальнике на берегу океана. На одном из кадров Анастасия расположилась лежа на песке, продемонстрировав роскошную фигуру. А на втором ‒ стояла на фоне лазурного берега с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

Супруга Ивана Дорна Анастасия Новикова / социальная сеть Instagram

Фолловеры оценили естественную красоту Новиковой: «Такая юная», «Очень милая девушка», «Фугурка замечательная», «И это она уже двух деток родила. Сройняшка», «Очень красивая девушка», «Повезло Ивану с женой».

Напомним,