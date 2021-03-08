Жена Ивана Дорна похвасталась фигурой на отдыхе: стройная красотка ‒ фото

8 марта 2021 15:00 Катерина Даниленко
Жена Ивана Дорна похвасталась фигурой на отдыхе: стройная красотка ‒ фото
Певец Иван Дорн с женой Анастасией
социальная сеть Instagram

Иван Дорн ‒ один из тех исполнителей, которые на вопросы о личной жизни всегда отвечают: "Без комментариев". В 2013-м СМИ все же разузнали, что артист женился на однокласснице Анастасии Новиковой.

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Сегодня пара воспитывает двоих детей: 6-летнюю дочь Василису и 5-летнего сына Ваню. И если с детьми Дорн изредка публикует кадры в Instagram, то совместные снимки с избранницей он оставляет для себя.

Известно, что сейчас звездная чета отдыхает на Мальдивах. Вместе на фото их увидеть так и не удалось, однако супруга музыканта поделилась горячими снимками в пляжном наряде.

Девушка позировала в цельном белом купальнике на берегу океана. На одном из кадров Анастасия расположилась лежа на песке, продемонстрировав роскошную фигуру. А на втором ‒ стояла на фоне лазурного берега с распущенными волосами и в солнцезащитных очках.

Супруга Ивана Дорна Анастасия Новикова / социальная сеть Instagram

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Фолловеры оценили естественную красоту Новиковой: «Такая юная», «Очень милая девушка», «Фугурка замечательная», «И это она уже двух деток родила. Сройняшка», «Очень красивая девушка», «Повезло Ивану с женой».

Напомним,

Супруга Ивана Дорна Анастасия Новикова / социальная сеть Instagram
 

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