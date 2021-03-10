В Киеве состоялось открытие студии GOVOR Production

4 марта в Киеве состоялась вечеринка по поводу открытия новой студии GOVOR Production.

GOVOR Production — студия видео- и аудиопродакшна. Здесь работают настоящие профи, которые специализируются на разработке контента под разные цели и его дальнейшем, рекламном продвижении. Полный цикл – начиная от рекламного видеоряда до производства полнометражных фильмов. Команда по-настоящему любит свое дело и вкладывает душу в каждый проект. В этом лично убедилась «Теленеделя», побывав на открытии студии.

На открытие студии пришли Michelle Andrade, LAUD, Влад Дарвин, Александр Кривошапко, Виталий Борисюк, известные Инстаграм-блогеры и звезды ТikTok. Кстати, гости соблюдали максимально возможные меры защиты – маски, перчатки, дезинфекторы и пр.

А гостям, в свою очередь, были рады счастливые создатели новоиспеченного продакшна – Дмитрий Говоренко (основатель студии, актер и певец), Сергей Степаненко (продюсер, глава отдела развития компании), Александр Василенко (звукорежиссёр, саундпродюсер с многолетним опытом), Дмитрий Мухин (профессиональный клипмейкер и режиcсёр), а также эксперты по продвижению – Юлия Калга, Владислав Глинка и Кристина Крыцева.

Но еще интересней было задать пару вопросов о GOVOR Production его создателям, и на несколько наших вопросов ответил основатель студии Дмитрий Говоренко.

Дима, как возникла идея создать GOVOR Production?

Идея была такова, что изначально, три года назад, я был продюсером одной компании, одной группы. В какой-то момент, наши мнения с коллегами разделились. Я понял, что мне надо самому брать все в свои руки и двигаться вперед, ведь большого желания как-то глобально развиваться они не проявляли.

Я напрягся, и всё-таки добился нужного результата, чтобы открыть свою компанию, свой продакшн.

С какими звездами вы сейчас сотрудничаете?

Сейчас тяжело сказать, есть некоторые, запрещающие себя афишировать, и есть те, которых вы просто не знаете, поэтому не буду их называть.

На данный момент, у нас есть свои проекты, то есть, которые, допустим, мы сами здесь пишем. Это как полный цикл нашего продакшна, как по видео, так и по звуку, и по продвижению smm.

Сколько сотрудников трудится ежедневно у вас?

16 человек. За такое короткое время я собрал большую команду. Эти люди — каждый профессионал в своем деле, и реально каждый радует с каждым днем, каждый приносит свои идеи, садимся и думаем над ними, потом воплощаем. А иногда и передумаем, пытаемся сделать похожее, как и везде, бывает много нюансов.

Сколько в целом нужно было времени, чтобы создать GOVOR Production?

У меня на это ушло три года. Была большая цель, стратегия, построить то, чего не было в Украине. Не будем говорить за таких агрегатов как Film.ua, где есть и звуки, и видео. Говорим конкретно за проекты небольших масштабов, однако такими небольшими продакшнами могут интересоваться крупные компании в плане продвижения их клиентов, продукта. Отмечу, что из любого артиста GOVOR Production может сделать суперзвезду, о которой будут говорить абсолютно все.

Продюсер Сергей Степаненко анонсировал, что через две недели у вас будет что-то грандиозное, знаковое…

У нас запланирован выход клипа. Не могу точно сказать, будет ли это через две недели, потому что это грандиозная работа, требующая чуть больше времени на обработку материала, чем другие. Есть выгрузка трека, утверждение монтажа, думаю, к концу марта представим клип. Предлагаю следить за анонсами в наших социальных сетях.