Від пацанки до панянки-5: героини шоу стали участницами антиконкурса красоты

29 марта 2021 14:40 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: героини шоу стали участницами антиконкурса красоты
Від пацанки до панянки-5: героини шоу стали участницами антиконкурса красоты
пресс-служба Нового канала

Ученицы шоу «Від пацанки до панянки-5» продемонстрировали свои таланты широкой публике.

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Представительницы поколения Z продолжают борьбу с Zависимостями в пятом сезоне реалити «Від пацанки до панянки» (Новый канал). На этой неделе им предстояло попрощаться с комплексами относительно собственной внешности. 

А все ради перевоплощения в леди.

Образ современной женщины сегодня существенно изменился, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – И в этом году перевоплощения – эксперимент для нас. Ведь красота не должна быть стандартной. Теперь девушки сами выбирали себе образ, в котором им было комфортно, и в котором бы они чувствовали себя красивыми.

Від пацанки до панянки-5: героини шоу стали участницами антиконкурса красоты / пресс-служба Нового канала
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Подобранные look'и были кардинально разными: от спортивного до вечернего. Но всех девушек объединила одна деталь – кроссовки.

Такой подход к выбору мне понравился, – говорит Наталья #Чекуня Гаврик. – Ведь неважно, ходишь ты в кроссовках или на каблуках. Главное, что внутри чувствуешь себя настоящей королевой своей жизни.

В новых образах девушки стали участницами антиконкурса красоты. Кроме дефиле они продемонстрировали таланты, которые в них замечали педагоги Школы леди. Для кого задача стала непосильной ношей и билетом домой – узнаете сегодня, 29 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.

Напомним, 

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