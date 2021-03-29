Від пацанки до панянки-5: героини шоу стали участницами антиконкурса красоты
Ученицы шоу «Від пацанки до панянки-5» продемонстрировали свои таланты широкой публике.
А все ради перевоплощения в леди.
Образ современной женщины сегодня существенно изменился, – говорит директор Школы леди Татьяна Мокриди. – И в этом году перевоплощения – эксперимент для нас. Ведь красота не должна быть стандартной. Теперь девушки сами выбирали себе образ, в котором им было комфортно, и в котором бы они чувствовали себя красивыми.
Такой подход к выбору мне понравился, – говорит Наталья #Чекуня Гаврик. – Ведь неважно, ходишь ты в кроссовках или на каблуках. Главное, что внутри чувствуешь себя настоящей королевой своей жизни.
В новых образах девушки стали участницами антиконкурса красоты. Кроме дефиле они продемонстрировали таланты, которые в них замечали педагоги Школы леди. Для кого задача стала непосильной ношей и билетом домой – узнаете сегодня, 29 марта, в 19:00 в реалити «Від пацанки до панянки» на Новом канале.
Напомним,