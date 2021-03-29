Анна Панова отпраздновала первый День рождения дочери

Ведущая новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова отметила День рождения дочери Миланы, которой 28 марта исполнился год. Телезвезда поделилась воспоминаниями о родах и рассказала о первых успехах малышки.

Год назад Анна Панова впервые стала мамой, родив дочь Милану. В посте в Instagram ведущая призналась, что тогда, перед родами, имела определенные опасения, в частности, потому, что в Украине объявили карантин.

Тогда как раз объявили локдаун по всему миру, и в Украине тоже. И мы банально не успели купить детские вещички, откладывая шопинг на «после родов» … - рассказала Анна Панова фолловерам. - Жутко было на душе, признаюсь вам. Был страх перед неизвестностью, стократно умноженный пандемией. И было страшно, что запретят партнёрские роды».

К счастью, девочка появилась на свет до пика эпидемии в стране. А Анна благодарна мужу Александру, который присутствовал во время родов, за поддержку и постоянную помощь.

Сейчас молодые родители радуются первым достижениям дочери. Сама же ведущая отмечает непоседливый характер Миланы, и жажду новых открытий.

Моя решительная, любознательная, непоседливая девочка. Егоза, одним словом. Если она… не переключает мелодии на музыкальной игрушке, не бросает мячик и не катает машинку, если она не несёт тебе карточки Домана, мол, «почитай», если не носится по комнатам с пижамой в руке, если не залазит/слазит с дивана, если не включает/выключает свет, ... то, скорей всего, она просто спит», - написала Анна.

В условиях карантина Анна Панова с мужем отказались от пышного празднования первого юбилея дочери, и отметили его дома в семейном кругу. Несмотря на это атмосфера праздника получалась очень уютной и магической.