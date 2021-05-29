Gena VITER – 48: В моем сердце живет любовь

Эксклюзив 29 мая 2021 00:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Gena VITER – 48: В моем сердце живет любовь
Gena Viter – 48: В моем сердце живет любовь
социальная сеть Instagram

29 мая певец Gena VITER празднует 48-летие.

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Gena VITER – один из самых загадочных артистов в Украине. Публичный человек, о котором очень мало информации, но каждое его появление в медиа не оставляет равнодушными никого.  О его личной жизни практически ничего не известно.

Судя по его страничке в Instagram, Гена завидный холостяк и он часто появляется в окружении красивых и известных девушек. Ему приписывали роман и с Натальей Бережной, актрисой и главной героиней видеоклипа «Твоя любовь», и с Настей Каменских – задолго до брака с Потапом. Слухи поползли после того, как просочилась информация, что у них есть общий ребенок. Однако оказалось, что они просто кумовья и крестили вместе мальчика общих друзей.

Гена Витер с Натальей Бережной

В интернете есть информация, что у Гены Витера был один брак и внебрачный ребенок, – дочка от студенческого романа.

В начале года, начались публичные разборки с известным психологом Натальей Холоденко. Со стороны они напоминали семейные пререкания. Что на самом деле связывает пару, остается загадкой, но их конфликт перерос в дуэт. Песня «Не капай на мозги» стала их творческим ребенком.

Гена Витер с Натальей Холоденко

29 мая Гена Витер празднует свой день рождения. Артисту исполнилось 48 лет.

Певец Гена Витер

Мы обратились с просьбой расставить все точки над «і» и задали вопрос, с кем все же Гена будет встречать свой новый год и свободно ли сейчас его сердце:

Подытоживая этот год, я однозначно ему благодарен. У меня произошло много перемен и только в лучшую сторону, яркие события и творческие союзы, поэтому свой день рождения я буду встречать весело, в кругу своих самых близких друзей и родных человек на берегу Днепра. Что касается моего сердца, то скажу так: «Да, в нем живет любовь!» А по-другому творить и вытворять невозможно».

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