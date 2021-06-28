Оля Полякова на поле для гольфа шокировала эротичными позами в купальнике
Главная блондинка страны Оля Полякова не перестает удивлять публику.
«Королева ночи» позировала перед камерой в красном раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Особое внимание, как всегда, привлекали длинные ножки Поляковой.
Исполнительница расположилась на поле с ровным газоном, которое напоминает поле для гольфа. Вьющие от воды волосы спадали по ее плечам, а на лице красовались солнцезащитные очки.
1,2,3,4,5? Голосуем! «Ты же мать» и «В вашем возрасте…» на выход,‒ подписала пост Оля.
Напомним,