Оля Полякова на поле для гольфа шокировала эротичными позами в купальнике

28 июня 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Оля Полякова на поле для гольфа шокировала эротичными позами в купальнике
Певица Оля Полякова
социальная сеть Instagram

Главная блондинка страны Оля Полякова не перестает удивлять публику.

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Звезда то и дело дразнит подписчиков сексуальными кадрами. В этот раз певица изобразила кошечку на зеленом газоне. Серия кадров появилась в Instagram знаменитости.

«Королева ночи» позировала перед камерой в красном раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Особое внимание, как всегда, привлекали длинные ножки Поляковой.

Исполнительница расположилась на поле с ровным газоном, которое напоминает поле для гольфа. Вьющие от воды волосы спадали по ее плечам, а на лице красовались солнцезащитные очки.

1,2,3,4,5? Голосуем! «Ты же мать» и «В вашем возрасте…» на выход,
‒ подписала пост Оля.

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Фолловеры поставили больше 53 тысяч лайков и написали около тысячи комментариев, где обсудили такое поведение звезды. Сама же Полякова в Insta-stories отметила, что многие подписчики от нее отписались, она призвала их вернуться.

Напомним,

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