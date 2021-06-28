Оля Полякова на поле для гольфа шокировала эротичными позами в купальнике

Главная блондинка страны Оля Полякова не перестает удивлять публику.

Звезда то и дело дразнит подписчиков сексуальными кадрами. В этот раз певица изобразила кошечку на зеленом газоне. Серия кадров появилась в Instagram знаменитости.

«Королева ночи» позировала перед камерой в красном раздельном купальнике, который подчеркнул ее стройную фигуру. Особое внимание, как всегда, привлекали длинные ножки Поляковой.

Исполнительница расположилась на поле с ровным газоном, которое напоминает поле для гольфа. Вьющие от воды волосы спадали по ее плечам, а на лице красовались солнцезащитные очки.

1,2,3,4,5? Голосуем! «Ты же мать» и «В вашем возрасте…» на выход,

‒ подписала пост Оля.

Фолловеры поставили больше 53 тысяч лайков и написали около тысячи комментариев, где обсудили такое поведение звезды. Сама же Полякова в Insta-stories отметила, что многие подписчики от нее отписались, она призвала их вернуться.

Напомним,