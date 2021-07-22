Анна Панова рассказала, как выглядит рабочий день телеведущей

Ведущая праймовых выпусков новостей «Сегодня» на канале «Украина» Анна Панова рассказала о своем распорядке дня и особенностях работы в теленовостях.

А правда, что вы приходите на работу примерно за час до эфира? Такой вопрос я слышу постоянно. Нет, неправда. Мой рабочий день выглядит так: 8:00 с утра и целый день - просмотр лент новостей. Это первое, что я делаю проснувшись. Возвращаюсь к сообщениям информагентств примерно каждые 15 минут, чтобы ничего не пропустить. А вдруг где-то очередной взрыв на складе боеприпасов, захват заложников и т. д. - и потребуется экстренный выпуск? Я в курсе происходящего ВСЕГДА, - поделилась Анна Панова на своей странице в Instagram.

11:00 - планерка. Во времена пандемии телеведущая подключается к совещанию по Zoom. Команда анализирует, что произошло в Украине и мире за ночь и с утра, какие события ожидаются в течение дня. Корреспонденты из регионов, международная редакция, киевский ньюзрум - все наперебой предлагают свои темы. Отбирают для зрителей самое-самое актуальное и интересное, что попадет в праймовый выпуск новостей.

С 13:00 телеведущая уже на канале. Вместе с командой актуализирует повестку дня, ведь новости продолжают сыпаться в информационные ленты. Что-то из запланированного отпадает, добавляется что-то новое.

Уже в 14:00 ведущая идет на грим. Вместе с мытьем головы и укладкой он занимает 40 минут. Около 15:00 работа над предстоящим выпуском начинает закипать.

Моя работа - написать свои эфирные тексты: подводки к сюжетам, информационные сообщения. Со съемок возвращаются журналисты. Советуемся, как лучше и интереснее подать историю, каких экспертов дописать для полноты картины. Чем ближе выпуск, тем больше нарастает напряжение! И тут особенно важна слаженная работа команды и чувство локтя, - подчеркнула Анна Панова. - 19:00 - эфир! Готовые ли сюжеты и подводки или нет - прямой эфир начнется вовремя и ни минутой позже. И снова работа команды: мы сделаем все, чтобы зритель не заметил форс-мажоров.