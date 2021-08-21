Тео Джеймс и Рут Кирни стали родителями

Звездные супруги Тео Джеймс и Рут Кирни впервые стали родителями, сообщает британское издание Metro.

К сожалению, дата рождения, пол и тем более имя ребенка пока неизвестны. 36-летний британский актер держит свою личную жизнь в секрете.

Так что поклонникам, скорее всего, некоторое время придётся подождать дополнительной информации о малыше.

Напомним, Тео и Рут познакомились в 2009 году во время учебы в театральной школе в Англии. Пара 9 лет встречалась, а в 2018 году Джеймс и Кирни сыграли свадьбу в Италии, на которой присутствовали, естественно, только самые близкие.