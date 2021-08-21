Тео Джеймс и Рут Кирни стали родителями

21 августа 2021 11:09 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Тео Джеймс и Рут Кирни стали родителями
Тео Джеймс и Рут Кирни
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Звездные супруги Тео Джеймс и Рут Кирни впервые стали родителями, сообщает британское издание Metro.

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К сожалению, дата рождения, пол и тем более имя ребенка пока неизвестны. 36-летний британский актер держит свою личную жизнь в секрете. 

Так что поклонникам, скорее всего, некоторое время придётся подождать дополнительной информации о малыше.

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Напомним, Тео и Рут познакомились в 2009 году во время учебы в театральной школе в Англии. Пара 9 лет встречалась, а в 2018 году Джеймс и Кирни сыграли свадьбу в Италии, на которой присутствовали, естественно, только самые близкие. 

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личная жизнь звезд Тео Джеймс новости Рут Кирни

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