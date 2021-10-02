Звезда TikTok погиб в автокатастрофе вместе с тремя пассажирами

2 октября 2021 11:23 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Звезда TikTok погиб в автокатастрофе вместе с тремя пассажирами
Звезда TikTok погиб в автокатастрофе вместе с тремя пассажирами / Instagram

Скончался звезда TikTok Габриэль Салазар. Ему было 19 лет.

Правоохранители сообщили, что авария произошла в Сан-Антонию, Техас. В автокатастрофе молодой блогер погиб вместе с тремя людьми, находившимися в авто. Авария произошла в воскресенье, 26 сентября, в 1:25 утра, но известно о ней стало только недавно, пишет People.

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Салазар ехал за рулем Chevrolet Camaro 2014 года выпуска по шоссе US 83. Перед этим его пыталась остановить полиция, молодой человек никак не отреагировал на присутствие правоохранителей, он врезался в деревья, автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

Салазар, а также трое пассажиров, 41-летний Хосе Луис Хименес-Мора, 23-летний Хосе Молина-Лара и 36-летний Серхио Эспиноза-Флорес, погибли.

Свой последний пост в Instagram блогер выложил в субботу. На фото Салазар позирует с автомобилем.

Напомним,

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