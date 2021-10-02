Звезда TikTok погиб в автокатастрофе вместе с тремя пассажирами

Скончался звезда TikTok Габриэль Салазар. Ему было 19 лет.

Правоохранители сообщили, что авария произошла в Сан-Антонию, Техас. В автокатастрофе молодой блогер погиб вместе с тремя людьми, находившимися в авто. Авария произошла в воскресенье, 26 сентября, в 1:25 утра, но известно о ней стало только недавно, пишет People.

Салазар ехал за рулем Chevrolet Camaro 2014 года выпуска по шоссе US 83. Перед этим его пыталась остановить полиция, молодой человек никак не отреагировал на присутствие правоохранителей, он врезался в деревья, автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

Салазар, а также трое пассажиров, 41-летний Хосе Луис Хименес-Мора, 23-летний Хосе Молина-Лара и 36-летний Серхио Эспиноза-Флорес, погибли.

Свой последний пост в Instagram блогер выложил в субботу. На фото Салазар позирует с автомобилем.

Напомним,