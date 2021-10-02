Звезда TikTok погиб в автокатастрофе вместе с тремя пассажирами
Скончался звезда TikTok Габриэль Салазар. Ему было 19 лет.
Правоохранители сообщили, что авария произошла в Сан-Антонию, Техас. В автокатастрофе молодой блогер погиб вместе с тремя людьми, находившимися в авто. Авария произошла в воскресенье, 26 сентября, в 1:25 утра, но известно о ней стало только недавно, пишет People.
Салазар, а также трое пассажиров, 41-летний Хосе Луис Хименес-Мора, 23-летний Хосе Молина-Лара и 36-летний Серхио Эспиноза-Флорес, погибли.
Свой последний пост в Instagram блогер выложил в субботу. На фото Салазар позирует с автомобилем.
Напомним,