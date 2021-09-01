Анастасия Приходько призналась в чувствах популярному блогеру

Эксперт шоу «Співають всі!» Анастасия Приходько привыкла прямо говорить то, что думает, даже если эта правда часто оскорбляет людей.

Одни поклонники проекта «Співають всі!» на канале «Украина» осудили Анастасию Приходько за резкость и острые комментарии по отношению к участникам, другим наоборот нравится ее откровенность.

На съемочной площадке преокта Анастасия прокомментировала свое поведение и призналась, что готовится к возвращению на сцену.

Анастасия Приходько говорит: ее возмущает неуважительное отношение к сцене. И даже если это вызывает гнев у ее звездных коллег и зрителей, она не собирается менять свое мнение.

Нельзя просто выйти и петь. Нужно, чтобы была душа, чтобы чувствовали песню. Сейчас модная такая тенденция – сцена для всех. Но простите, к этому надо идти годами, завоевывать свое место каждый день. Я справедливая, говорю правду, но, возможно, не умею ее завуалировать в сладкую обертку, – отметила судья шоу «Співають всі!».

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Анастасия не боится не только высказать свое мнение, но и показаться на публике без грамма макияжа, ведь выступает за естественную красоту.

Я сейчас очень редко крашусь, и пусть это будет надменно, но я считаю себя красивой. Мне не нужна дополнительная косметика, чтобы что-то подчеркнуть. Я благодарю природу за то, что она такой меня создала. Каждый должен себя любить, потому что мы такие одни. Вы такой один, – обратилась Приходько к ведущему бэкстейджа, музыкальному блогеру Ване Расселу. – Я уже в вас влюбилась.

Кроме того, певица призналась, что сейчас работает над новым альбомом и ищет новую музыку. Но не спешит выпускать песни, потому что для нее важно создать качественный продукт.

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Напомним,