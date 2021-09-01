Анастасия Приходько призналась в чувствах популярному блогеру
Эксперт шоу «Співають всі!» Анастасия Приходько привыкла прямо говорить то, что думает, даже если эта правда часто оскорбляет людей.
На съемочной площадке преокта Анастасия прокомментировала свое поведение и призналась, что готовится к возвращению на сцену.
Анастасия Приходько говорит: ее возмущает неуважительное отношение к сцене. И даже если это вызывает гнев у ее звездных коллег и зрителей, она не собирается менять свое мнение.
Нельзя просто выйти и петь. Нужно, чтобы была душа, чтобы чувствовали песню. Сейчас модная такая тенденция – сцена для всех. Но простите, к этому надо идти годами, завоевывать свое место каждый день. Я справедливая, говорю правду, но, возможно, не умею ее завуалировать в сладкую обертку, – отметила судья шоу «Співають всі!».
Я сейчас очень редко крашусь, и пусть это будет надменно, но я считаю себя красивой. Мне не нужна дополнительная косметика, чтобы что-то подчеркнуть. Я благодарю природу за то, что она такой меня создала. Каждый должен себя любить, потому что мы такие одни. Вы такой один, – обратилась Приходько к ведущему бэкстейджа, музыкальному блогеру Ване Расселу. – Я уже в вас влюбилась.
Кроме того, певица призналась, что сейчас работает над новым альбомом и ищет новую музыку. Но не спешит выпускать песни, потому что для нее важно создать качественный продукт.