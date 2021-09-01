Анастасия Приходько призналась в чувствах популярному блогеру

1 сентября 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Приходько призналась в чувствах популярному блогеру
Певица Анастасия Приходько
пресс-служба канала Украина

Эксперт шоу «Співають всі!» Анастасия Приходько привыкла прямо говорить то, что думает, даже если эта правда часто оскорбляет людей.

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Одни поклонники проекта «Співають всі!» на канале «Украина» осудили Анастасию Приходько за резкость и острые комментарии по отношению к участникам, другим наоборот нравится ее откровенность.

На съемочной площадке преокта Анастасия прокомментировала свое поведение и призналась, что готовится к возвращению на сцену.

Анастасия Приходько говорит: ее возмущает неуважительное отношение к сцене. И даже если это вызывает гнев у ее звездных коллег и зрителей, она не собирается менять свое мнение.

Нельзя просто выйти и петь. Нужно, чтобы была душа, чтобы чувствовали песню. Сейчас модная такая тенденция – сцена для всех. Но простите, к этому надо идти годами, завоевывать свое место каждый день. Я справедливая, говорю правду, но, возможно, не умею ее завуалировать в сладкую обертку, – отметила судья шоу «Співають всі!».

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official
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Анастасия не боится не только высказать свое мнение, но и показаться на публике без грамма макияжа, ведь выступает за естественную красоту.

Я сейчас очень редко крашусь, и пусть это будет надменно, но я считаю себя красивой. Мне не нужна дополнительная косметика, чтобы что-то подчеркнуть. Я благодарю природу за то, что она такой меня создала. Каждый должен себя любить, потому что мы такие одни. Вы такой один, – обратилась Приходько к ведущему бэкстейджа, музыкальному блогеру Ване Расселу. – Я уже в вас влюбилась.

Кроме того, певица призналась, что сейчас работает над новым альбомом и ищет новую музыку. Но не спешит выпускать песни, потому что для нее важно создать качественный продукт.

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official
Напомним, 

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