В Японии сообщили о возникновении нового вируса: все подробности

Ученые из Университета Хоккайдо обнаружили неизвестный ортонайровирус, который передается людям через укусы клещей. Заражение вызывает различные симптомы: лихорадку, снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Новый вирус назвали Йезо, с 2014 года им заразились минимум семь человек, смертельных исходов не зафиксировали. В мае 2019 года в больницу города Саппоро поступил 41-летний мужчина с температурой 39 градусов Цельсия, болью в ногах и потерей аппетита. Во время прогулки в лесу его укусил клещ.

Лабораторные тесты выявили лейкопению (снижение количества лейкоцитов) и лимфоцитопению (падение уровня лимфоцитов), тромбоцитопению, а также значительно повышенные уровни ферментов аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, креатинкиназы, лактозодегидрогеназы и белка ферритина. Компьютерная томография грудной клетки, брюшной полости и таза с контрастом показала результаты, соответствующие жировой болезни печени без аномального увеличения органа.

Анализ вирусов, выделенный из образцов крови, показал, что перед учеными новый ортонайровирус из рода Orthonairovirus порядка Bunyavirales, к которым принадлежат в том числе возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, болезни Найроби и лихорадки Дугбе. После этого ученые перепроверили образцы крови пациентов, у которых в последние годы проявлялись подобные симптомы после укусов клещей. Оказалось, что от этого заболевания страдали еще семь человек.

Напомним,