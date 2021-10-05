В Японии сообщили о возникновении нового вируса: все подробности

5 октября 2021 15:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В Японии сообщили о возникновении нового вируса: все подробности
В Японии сообщили о возникновении нового вируса: все подробности
pixabay.com

Ученые из Университета Хоккайдо обнаружили неизвестный ортонайровирус, который передается людям через укусы клещей. Заражение вызывает различные симптомы: лихорадку, снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови.

Новый вирус назвали Йезо, с 2014 года им заразились минимум семь человек, смертельных исходов не зафиксировали. В мае 2019 года в больницу города Саппоро поступил 41-летний мужчина с температурой 39 градусов Цельсия, болью в ногах и потерей аппетита. Во время прогулки в лесу его укусил клещ.

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Лабораторные тесты выявили лейкопению (снижение количества лейкоцитов) и лимфоцитопению (падение уровня лимфоцитов), тромбоцитопению, а также значительно повышенные уровни ферментов аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, креатинкиназы, лактозодегидрогеназы и белка ферритина. Компьютерная томография грудной клетки, брюшной полости и таза с контрастом показала результаты, соответствующие жировой болезни печени без аномального увеличения органа.

Анализ вирусов, выделенный из образцов крови, показал, что перед учеными новый ортонайровирус из рода Orthonairovirus порядка Bunyavirales, к которым принадлежат в том числе возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, болезни Найроби и лихорадки Дугбе. После этого ученые перепроверили образцы крови пациентов, у которых в последние годы проявлялись подобные симптомы после укусов клещей. Оказалось, что от этого заболевания страдали еще семь человек.

Напомним, 

 

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