Нобелевская премия в области медицины присуждена в 2020 году исследователям, которые открыли вирус гепатита С.

Нобелевские лауреаты

В пресс-релизе сообщается, что награды удостоились ученые Харви Альтер, Майкл Хофтон и Чарльз Райс. Их работа помогла идентифицировать новый вирус , что привело к разработке эффективных лекарств и современных протоколов лечения гепатита С.

Майкл Хофтон является британцем, а Харви Альтер и Чарльз Райс работают в Америке. Все трое трудились над поиском возбудителя, который провоцировал развитие в организме гепатита, однако не мог быть объяснен вирусами А и В.

Нобелевский комитет отметил, что разработки исследователей помогли создать анализы крови на гепатит С, а тажке новые лекарства, которые уже спасли от смерти миллионы людей.

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие нового вируса /Twitter/A_Ra_Berlin

Болезнь теперь можно вылечить, это вселяет надежду на то, что мы сможем искоренить гепатит С.

Отметим, что в данный момент около 70 млн человек по всему миру страдают от вируса гепатита С.

Серьезными последствиями инфицирования являются рак и цирроз.

Напомним,