Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие нового вируса

6 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие нового вируса
Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие нового вируса

Нобелевская премия в области медицины присуждена в 2020 году исследователям, которые открыли вирус гепатита С.

Читайте такжеЭкзопланеты, борьба с нищетой и аккумуляторы: за что дали Нобелевские премии 2019
В пресс-релизе сообщается, что награды удостоились ученые Харви Альтер, Майкл Хофтон и Чарльз Райс. Их работа помогла идентифицировать новый вирус, что привело к разработке эффективных лекарств и современных протоколов лечения гепатита С.

Нобелевские лауреаты 

Майкл Хофтон является британцем, а Харви Альтер и Чарльз Райс работают в Америке. Все трое трудились над поиском возбудителя, который провоцировал развитие в организме гепатита, однако не мог быть объяснен вирусами А и В.

Читайте такжеВ нобелевской лекции Боба Дилана нашли плагиат
Нобелевский комитет отметил, что разработки исследователей помогли создать анализы крови на гепатит С, а тажке новые лекарства, которые уже спасли от смерти миллионы людей. 

Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие нового вируса /Twitter/A_Ra_Berlin

Болезнь теперь можно вылечить, это вселяет надежду на то, что мы сможем искоренить гепатит С.

Отметим, что в данный момент около 70 млн человек по всему миру страдают от вируса гепатита С.

Серьезными последствиями инфицирования являются рак и цирроз.

Напомним,

Облако тегов

медицина наука исследование вирус Нобелевская премия новости науки

Материалы по теме

Ученые показали самую старую акулу, которой исполнилось 393 года
Наука и техника

Ученые показали самую старую акулу, которой исполнилось 393 года
Эксперты выяснили, когда наступает самый несчастливый возраст
Психология

Эксперты выяснили, когда наступает самый несчастливый возраст
Исследователи озвучили новую версию гибели Титаника
Наука и техника

Исследователи озвучили новую версию гибели Титаника
Ученые назвали бактерии и вирусы, от которых погибали люди 2000 лет назад
Наука и техника

Ученые назвали бактерии и вирусы, от которых погибали люди 2000 лет назад

Популярное на сайте

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Популярное видео

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.10.2020)

Дизель-шоу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 02.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK