Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие нового вируса
Нобелевская премия в области медицины присуждена в 2020 году исследователям, которые открыли вирус гепатита С.
Нобелевские лауреаты
Майкл Хофтон является британцем, а Харви Альтер и Чарльз Райс работают в Америке. Все трое трудились над поиском возбудителя, который провоцировал развитие в организме гепатита, однако не мог быть объяснен вирусами А и В.
Болезнь теперь можно вылечить, это вселяет надежду на то, что мы сможем искоренить гепатит С.
Отметим, что в данный момент около 70 млн человек по всему миру страдают от вируса гепатита С.
Серьезными последствиями инфицирования являются рак и цирроз.
Напомним,