Віталій Козловський розповів, чому він відмовляється від благодійних концертів за кордоном

26 мая 2022 11:00 Туренко Андрей
Віталій Козловський розповів, чому він відмовляється від благодійних концертів за кордоном
Співак Віталій Козловський
instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

Їхати за кордон або залишатись в Україні? Це питання і досі ставлять собі сотні українців. Віталій Козловський з початку війни визначився з вибором.

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Відомий співак Віталій Козловський став частим гостем у тих містах, де боронять нашу країну хлопці та дівчата ЗСУ. Він дає концерти, завжди спілкується з усіма охочими й навіть готує особливу пісню. 

Багато людей просять мене заспівати пісню… з матами, – несподівано зізнався Віталій Козловський. – «Ми тут сидимо в окопах і не можемо по-іншому сприймати реальність, – говорять мені хлопці. – Нам треба, щоб було жорстко». Як людина, яка підтримує наші збройні сили, я зараз працюю над такою піснею.

Сьогодні зірка отримує дуже багато пропозицій приїхати з концертами в Західну Україну. 

Але я їду співати тільки до лікарів або до наших військових, – сказав гість програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна». – Наприклад, зовсім скоро я маю поїхати до Харкова.

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Співака також запрошують до Німеччини й Нідерландів, але він поки що відмовляється від закордонних поїздок. Віталій Козловський вважає, що сьогодні він повинен бути в Україні. 

Від початку війни я нічого не заробляю. Я знаю, що коли вже нічого не залишиться, тоді Бог дасть мені якусь можливість для заробітку, – поділився артист. – Але поки що я не погоджуюсь кудись виїжджати з країни.

Співак Віталій Козловський / instagram.com/vitaliy.kozlovskiy.info

У зірки навіть немає тривожної валізки. Співак навіть всього один раз був у бомбосховищі, а потім вирішив, що залишатиметься вдома під час артобстрілів. 

У мене не було думок кудись їхати, від чогось тікати. У мене такий настрій: якщо доведеться, я візьму в руки зброю і буду стріляти, – сказав зірка. – Не дай боже, але якщо орки зайдуть в Київ, мені б хотілося помирати не з заломленими руками й на колінах, щоб мені вистрелили в голову, а зі зброєю в руках, щоб забрати з собою на той світ хоча б одного-двох орків. Але краще вижити й всіх їх повбивати.

Нагадаємо, 

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