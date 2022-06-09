Міністр освіти та науки розповів, яким буде новий навчальний рік та чи виключать з програми російську літературу

Вже з 1 вересня українські школярі повернуться до навчання офлайн. Це стосується учнів шкіл, студентів університетів, коледжів, закладів профтехосвіти.

До «Сніданку з 1+1» доєднався міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, який розповів, які зміни чекають у новому навчальному році. За словами міністра, повернути дітей до навчання дуже важливий аспект, проте, в першу чергу, це має бути безпечно.

Безпека дітей – це перш за все. Це я вам кажу не як міністр, а як батько, розуміючи, що всім би хотілось навчатись офлайн. Два роки ковіду, війна, втрата соціалізації. Позавчора була велика нарада… ми наголошуємо на тому, що має бути обов’язкова перевірка навчальних закладів на наявність укриття, безпечних прилеглих територій, готовності локальних об’єктів систем оповіщення та інше. Це все стосується саме територіальної ситуації безпеки і ми повністю працюємо з військовими адміністраціями, – зазначив міністр.

Як заявляє Шкарлет, Міністерство освіти не адмініструє школи напряму, приймати рішення щодо навчання офлайн будуть місцеві органи влади: керівники об’єднаних громад, очільники міст та військові адміністрації. Також після наради з прем’єр-міністром було вирішено підготувати рекомендаційний лист щодо початку нового навчального року та усіх порад, які мають бути дотримані.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет / Пресслужба каналу 1+1

Окрім того, міністр підкреслив, що відрахування дітей в разі невідвідування занять в форматі офлайн не передбачено. Окрім цього, заплановані зміни у навчальній програмі з чотирьох предметів: захист вітчизни, зарубіжна література, світова історія та історія України. Ведучі «Сніданку з 1+1» зацікавились, чи приберуть зі шкільної програми твір «Війна та мир» Толстого, на що Шкарлет відповів:

На сьогодні працює комісія по цим предметах, має бути вивчена змістовна структура кожного з творів літератури, якщо там є імперські вихваляння агресора – то звичайно, вони усі будуть виключені. Але давайте це залишимо експертам, мені не хочеться робити збурення у суспільстві, адже ставлення до країни-агресора сьогодні надчутливе, особливо для тих, хто втратив свою дитину під час війни. Ми вивчимо питання і обґрунтовано подамо, чому було прийняте таке рішення.

Також у новому навчальному році в усіх ланках освіти будуть введені основи протимінної діяльності. Запланований показ спеціальних роликів, мультфільмів, в них з’явиться і теперішня зірка – пес Патрон, який перетвориться на лектора.

На жаль, на окупованих територіях місцева «влада» вводить російську програму та знищує українську історію. Зі свого боку віце-прем’єр-міністерка України Ірина Верещук закликала українських вчителів не співпрацювати з рашистами. Міністр освіти підкреслив: питання надскладне, проте наразі це не зовсім компетенція Міністерства освіти та науки. Тим більше, якщо говорити про вчителів, які погодились співпрацювати з окупаційною владою. Наразі це виключно поодинокі випадки. Наприклад, у Херсоні з 60 шкіл тільки дві погодились співпрацювати.

Зі свого боку міністерство намагається ретельно працювати з кожною з окупованих територій, намагаючись зробити все, щоб кожний вчитель отримував заробітну плату.

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