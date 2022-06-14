Ганна Різатдінова розкрила таємницю особистого життя

Художня гімнастка Ганна Різатдінова розповіла про вимушену розлуку з коханим і розкрила подробиці нового кохання, історія якого розпочалась рік тому.

Війна застала Ганну Різатдінову за межами України. Гімнастка якраз вирушила до Європи з майстер-класами. На якийсь час чемпіонка все ж повернулась додому, забрала сина, побачила невтішні реалії життя в рідній країні та виїхала до родичів у Болгарію.

Зірка зізнається – цей час є для неї надважким, адже в Україні залишився її коханий чоловік.

Я багато плакала і дуже переживала. Розумієте, я довго чекала своє особисте щастя, і ось воно нарешті є, але мій хлопець залишився в Україні. Його обов’язок допомагати ЗСУ. Розрив з ним мені дався дуже важко, мій психологічний стан дуже пригнічений, як і більшості жінок, які переживають подібну ситуацію, – поділилась художня гімнастка Ганна Різатдінова з журналістами програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Художня гімнастка Ганна Різатдінова / instagram.com/anna_rizatdinova

Зірка українського спорту зізнається – нове кохання прийшло до неї неочікувано. Це сталось рік тому.

Ми почали спілкуватись у соціальних мережах. Він мені написав, а потім допомагав відкривати академію. Все почалося зі спілкування про роботу, але вже після першої зустрічі я зрозуміла, що це він. Подзвонила мамі і сказала, що знайшла свого чоловіка. Вона ще здивувалась, як таке можливо після першої зустрічі, це навіть не побачення було, – розповіла гімнастка.

Художня гімнастка Ганна Різатдінова / instagram.com/anna_rizatdinova

Ім’я та род діяльності свого обранця Ганна поки не розголошує. Вважає, що поки війна – це не на часі.

Все закінчиться, ми повернемось, і тоді, я думаю, буде справжнє українське весілля. Я дуже цього хочу, але після перемоги, – коментує Різатдінова. – Пропозицію мені поки не зробили. Ми такі діячі… багато планів. Але під час війни вже були думки розписатись в Україні. Але це поки тільки думки.

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