Анна Саліванчук зізналася, як справляється з кризами у стосунках з чоловіком

6 июля 2022 15:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Анна Саліванчук зізналася, як справляється з кризами у стосунках з чоловіком
Акторка Анна Саліванчук
instagram.com/salivanchuk.anna

Акторка Анна Саліванчук розповіла, як долає свою емоційність у стосунках.

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За 7 років подружнього життя у Анни Саліванчук з чоловіком Олександром траплялися серйозні кризи. Але щоразу щира розмова допомагала їм все подолати. 

Крім того, зіркова пара час від часу звертається до сімейного психолога.

Я висновки роблю кожен день. Я теорію можу викладати людям, як стати хорошою мамою і хорошою дружиною. Теорія у мене – просто люкс. На практиці свій темперамент стримувати дуже важко. І навіть, якщо я знаю, що так робити не можна, вже собі казала: «Так, якщо ви сваритесь – просто підійди і поцілуй, і одразу поцілунок все згладить». Я не можу, яке поцілувати! І я пішла, не можу зупинитися, вже стільки наговорили одне одному всіляких поганих слів. Потім миримось, все добре. Наші всі друзі і хто поруч з нами завжди нас називають «італійська сімейка», – прокоментувала Анна Саліванчук журналістам програми «Зірковий шлях» каналу «Україна».

Анна Саліванчук з чоловіком та дітьми / instagram.com/salivanchuk.anna

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Акторка зізнался, що першою залагоджує конфлікти з коханим чоловіком.

Я потім не знаю, як мені гречку варити, якщо я посварилась з чоловіком. Я йому дзвоню і починаю розбираться. Він каже: «У мене немає часу». Кажу: «Ні, почекай, вислухай, дивись, а ось так…». Ну і потім все одно сходимось до якогось компромісу, – розповіла зірка.

Та на першому місці в родині зараз виховання синів. І в цьому процесі Анна Саліванчук виділяє таке головне правило.

Не вчи своїх дітей, а вчи саму себе. Тому що вони будуть схожі на тебе. Тому з ними я намагаюся набагато більше читати, вчитись, щоб вони були розумніші і кращі, успішніші, ніж я, – розповіла артистка.

Нагадаємо, 

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