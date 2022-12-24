Попри відключення світла YAGODA зачарувала виконанням відомої колядки

24 декабря 2022 16:35 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Попри відключення світла YAGODA зачарувала виконанням відомої колядки
Співачка YAGODA
Пресслужба

До європейського Різдва, яке більшість українців буде святкувати 25 грудня, співачка YAGODA у своїх соціальних мережах виклала заспівану наживо відому на увесь світ колядку «Свята ніч, тиха ніч».

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Також співачка YAGODA розповіла про традиції святкування Нового року та Різдва. Допис зірка підписала словами: «Різдво близько. Різдво завжди дає надію. Віру в добро. Цього року вони потрібні нам як ніколи».

Її чудове виконання зачарувало шанувальників.
                                                                                   
Цього року  YAGODA буде святкувати Різдво 25 грудня, хоча завжди святкувала 7 січня. Зараз як ніколи хочеться відійти від усього, що нам так довго насаджував «російський світ».        

З цими святами пов’язані найсолодші спогади з дитинства. Пам’ятаю, як перед Святою вечерею я з бабусею пекли хліб, і вона мене вчила різноманітних колядок, розказувала стародавні молитви. Тоді мені хотілося, щоб ця ніч перед Різдвом не закінчувалася ніколи, досі бережу цей теплий спогад як щось особливе. Новий Рік я зазвичай святкую з друзями, особливих традицій у нас немає, окрім того, що я готую олів‘є, – ділиться співачка. – А от Різдво – це сімейне свято. Кожного року я святкую його в колі найрідніших. Все розпочинається з Святої вечері, традиційно 12 страв. Моя улюблені – це пісний борщ з грибними «вушками» та червона фасоля від моєї бабусі. На кожний кут столу мама традиційно кладе часник, щоб усі були здорові цілий рік. Ми співаємо різні колядки та ліпимо вареники. І сідаємо до столу з першою зіркою. А на Різдво збирається вся родина, колядуємо, багато спілкуємося.

Співачка YAGODA / Пресслужба

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«Магія Різдва вона особлива. Кожного року ми впускаємо у своє серце трохи світла, затишку добра. Я бажаю кожному українцю залишити цю атмосферу в своєму серці протягом року. Бо у темні часи добре видно світлих людей. Я бажаю нам якнайшвидшої перемоги та мирного неба.  У кожну українську  домівку нехай прийдуть  любов, віра та надія. І нехай у Новому Році все оновиться!» – додає YAGODA.

Нагадаємо, 

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