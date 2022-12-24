Попри відключення світла YAGODA зачарувала виконанням відомої колядки
До європейського Різдва, яке більшість українців буде святкувати 25 грудня, співачка YAGODA у своїх соціальних мережах виклала заспівану наживо відому на увесь світ колядку «Свята ніч, тиха ніч».
Її чудове виконання зачарувало шанувальників.
Цього року YAGODA буде святкувати Різдво 25 грудня, хоча завжди святкувала 7 січня. Зараз як ніколи хочеться відійти від усього, що нам так довго насаджував «російський світ».
З цими святами пов’язані найсолодші спогади з дитинства. Пам’ятаю, як перед Святою вечерею я з бабусею пекли хліб, і вона мене вчила різноманітних колядок, розказувала стародавні молитви. Тоді мені хотілося, щоб ця ніч перед Різдвом не закінчувалася ніколи, досі бережу цей теплий спогад як щось особливе. Новий Рік я зазвичай святкую з друзями, особливих традицій у нас немає, окрім того, що я готую олів‘є, – ділиться співачка. – А от Різдво – це сімейне свято. Кожного року я святкую його в колі найрідніших. Все розпочинається з Святої вечері, традиційно 12 страв. Моя улюблені – це пісний борщ з грибними «вушками» та червона фасоля від моєї бабусі. На кожний кут столу мама традиційно кладе часник, щоб усі були здорові цілий рік. Ми співаємо різні колядки та ліпимо вареники. І сідаємо до столу з першою зіркою. А на Різдво збирається вся родина, колядуємо, багато спілкуємося.
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