Тарас Цимбалюк розповів про стосунки з батьком
20 лютого 2024 11:20
Актор Тарас Цимбалюк
Пресслужба Нового каналу
Зірка скетчкому «Звʼязок» Тарас Цимбалюк дедалі більше переконується, що прагне бути схожим на тата.
Батькові погляди, бачення світу, сприйняття життя відгукуються і в мені. З роками я дедалі більше переконуюся, що прагну бути схожим на нього. Взагалі ми з ним однодумці, близькі люди й завжди дуже відверті один з одним. Можемо поговорити про все: і про політику, і про книжки, і навіть про дівчат, – ділиться Тарас Цимбалюк. – Тато ніколи не давав мені оцінку. Жодного разу не було такого, що він вказував, як краще зробити. Це те, до чого варто прийти кожному, – не треба за когось вирішувати, бо ви ніколи не будете на чиємусь місці й не знатимете, що для нього краще. Ви можете хіба що порадити, якщо вас попросять.
Тарас Цимбалюк із татом / Пресслужба Нового каналу
Однак це не суперечки, а здорова полеміка, в якій народжуються певні сенси. Інколи можемо заговоритися, щось азартно доводити один одному, однак це завжди здоровий діалог. Хоча були в нас і сварки, але щоб після них довго ображалися чи не спілкувалися взагалі – жодного разу, – пояснює актор «Звʼязку». – А ще ніхто в нашій сімʼї не намагався комусь щось нав'язати, переконати в якихось поглядах. Тато особисто показував приклад своєю поведінкою, і це було краще за всі уроки. Говорити, розповідати можна, але треба завжди підкріплювати свої слова вчинками. Така британська школа виховання, як на мене, найкраща. Адже хоч що б ти дитині розказував, якщо приходиш додому й починаєш вживати алкоголь чи наркотики, – вона робитиме інші висновки про те, що в житті правильно.
Тарас Цимбалюк із батьками / Пресслужба Нового каналу
Нагадаємо,