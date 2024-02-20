Тарас Цимбалюк розповів про стосунки з батьком

Зірка скетчкому «Звʼязок» Тарас Цимбалюк дедалі більше переконується, що прагне бути схожим на тата.

Український актор Тарас Цимбалюк вважає потужним прикладом для наслідування свого батька Василя Васильовича. Зірка серіалу Нового каналу «Звʼязок» настільки близький з ним, що може відверто поговорити про все, що бентежить або тішить. А ще тато ніколи не намагався навʼязати свою думку і переконати в чомусь.

Батькові погляди, бачення світу, сприйняття життя відгукуються і в мені. З роками я дедалі більше переконуюся, що прагну бути схожим на нього. Взагалі ми з ним однодумці, близькі люди й завжди дуже відверті один з одним. Можемо поговорити про все: і про політику, і про книжки, і навіть про дівчат, – ділиться Тарас Цимбалюк. – Тато ніколи не давав мені оцінку. Жодного разу не було такого, що він вказував, як краще зробити. Це те, до чого варто прийти кожному, – не треба за когось вирішувати, бо ви ніколи не будете на чиємусь місці й не знатимете, що для нього краще. Ви можете хіба що порадити, якщо вас попросять.

Тарас Цимбалюк із татом / Пресслужба Нового каналу

Тарас зазначив, що час від часу виникають і непорозуміння з батьком.

Однак це не суперечки, а здорова полеміка, в якій народжуються певні сенси. Інколи можемо заговоритися, щось азартно доводити один одному, однак це завжди здоровий діалог. Хоча були в нас і сварки, але щоб після них довго ображалися чи не спілкувалися взагалі – жодного разу, – пояснює актор «Звʼязку». – А ще ніхто в нашій сімʼї не намагався комусь щось нав'язати, переконати в якихось поглядах. Тато особисто показував приклад своєю поведінкою, і це було краще за всі уроки. Говорити, розповідати можна, але треба завжди підкріплювати свої слова вчинками. Така британська школа виховання, як на мене, найкраща. Адже хоч що б ти дитині розказував, якщо приходиш додому й починаєш вживати алкоголь чи наркотики, – вона робитиме інші висновки про те, що в житті правильно.

Тарас Цимбалюк із батьками / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо,