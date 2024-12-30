«Ми їх тішимо»: що отримають на свята діти Григорія Решетніка?
Ведучий найромантичнішого реаліті України Григорій Решетнік взяв участь у новому сезоні «єПитання» та зізнався, чи вірять його сини в святого Миколая.
Григорій Решетнік зворушливо розповів про те, як його сини чекають на новорічні подарунки. Що ж готують для дітей зірковий телеведучий та його дружина?
Зазвичай взимку у наших дітей дуже багато подарунків. Нещодавно пережили День святого Миколая, – жартує Григорій Решетнік. – І в Олександра ( один з синів Григорія Решетніка. – Прим.ред.) не так давно був день народження. Тому намагаємось якось регулювати цю ситуацію, однак на Різдво та Новий рік ми їх завжди тішимо. Про те, що подарувати, останнім часом ми з дружиною запитуємо у дітей, бо хочеться, щоб вони грались подарунками. Чим вони цікавляться, те й даруємо. Усі люблять конструктори різні, Сашко обожнює машинки, тому підготуємо й подаруємо.
Я тішусь і радий, що вони досі вірять в святого Миколая і взагалі в дива, – говорить Григорій Решетнік. – Усім українським діткам це зараз необхідно.
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