«Ми їх тішимо»: що отримають на свята діти Григорія Решетніка?

Ексклюзив 30 грудня 2025 15:33 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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«Ми їх тішимо»: що отримають на свята діти Григорія Решетніка?
Ведучий Григорій Решетнік
Пресслужба Нового каналу

Ведучий найромантичнішого реаліті України Григорій Решетнік взяв участь у новому сезоні «єПитання» та зізнався, чи вірять його сини в святого Миколая.

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Вже незабаром українські дітлахи, прокинувшись вранці, бігтимуть до ялинки та шукатимуть під нею подарунки. А щоб ця магія відбулась, мають постаратися батьки. Адже хто, як не вони, знають, про що саме мріють їхні діти? 

Григорій Решетнік зворушливо розповів про те, як його сини чекають на новорічні подарунки. Що ж готують для дітей зірковий телеведучий та його дружина?

Зазвичай взимку у наших дітей дуже багато подарунків. Нещодавно пережили День святого Миколая, – жартує Григорій Решетнік. – І в Олександра ( один з синів Григорія Решетніка. – Прим.ред.) не так давно був день народження. Тому намагаємось якось регулювати цю ситуацію, однак на Різдво та Новий рік ми їх завжди тішимо. Про те, що подарувати, останнім часом ми з дружиною запитуємо у дітей, бо хочеться, щоб вони грались подарунками. Чим вони цікавляться, те й даруємо. Усі люблять конструктори різні, Сашко обожнює машинки, тому підготуємо й подаруємо.

Ведучий Григорій Решетнік з дружиною та синами / Пресслужба Нового каналу

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Ведучий впевнений: у ці непрості часи неабияк важливо зберегти в дитячих серцях віру в дива.

Я тішусь і радий, що вони досі вірять в святого Миколая і взагалі в дива, – говорить Григорій Решетнік. – Усім українським діткам це зараз необхідно.

Нагадаємо, 

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