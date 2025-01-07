Євген Лісничий розповів, як виправляли форс-мажор на зйомках серіалу «Голова»

Як актори серіалу «Голова» могли не зняти останню сцену другого сезону.

Більшість людей запам’ятовує роки завдяки особливим моментам та досягненням. Виділяють найяскравіші події та проводять асоціацію з роком. Такою в житті кожного актора серіалу став другий сезон «Голови», який восени 2024-го вийшов на Новому каналі. А в цьому глобальному спогаді є багато дрібних історій.

Саме такою поділився виконавець однієї з головних ролей Євгеній Лісничий. Ви знали, що фінальної красивої сцени сезону могло просто не бути?!

Ми з колегами загубилися, – сміючись, пригадує актор. – Скажімо так, спочатку трохи не доїхали до локації, де мала відбутися зйомка фінального кадру сезону, а потім заблукали. От уявіть: головні актори сезону десь у полі, без будь-якого зв’язку та інтернету. Нічого не залишалось, окрім як голосно гукати Олега (режисер серіалу. – Прим. ред.). Чомусь нам здалося, що його ім’я найдзвінкіше (сміється). І це спрацювало! Нас почула Марія, другий режисер, і, захекана, прибігла до нас на наш крик. Це було доволі далеченько від локації зйомки. А найсмішніше, що Саша Рудинський весь цей час намагався ловити інтернет і дивитись Олімпійські ігри. Нареготалися ми добряче!

Актори серіалу «Голова» / Пресслужба Нового каналу

Хоч ситуація і форс-мажорна, але команда серіалу та актори відмітили її для себе більше як кумедну. Оскільки такі моменти нечасто трапляються у процесі кіновиробництва.

Шкода, що поки ми блукали, повністю закотилося сонце. І фінальний кадр знімали майже в темряві. А планувалося, звісно, що все буде на тлі красивого заходу, – додає Женя. – Те, як зрештою вийшло, і ви побачили на екрані, – це результат висвітлення кадру на постпродакшені. Такий вам невеличкий залаштунковий секрет.

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