Євген Лісничий розповів, як виправляли форс-мажор на зйомках серіалу «Голова»
7 січня 2025 11:00
Актор Євген Лісничий
Пресслужба Нового каналу
Як актори серіалу «Голова» могли не зняти останню сцену другого сезону.
Саме такою поділився виконавець однієї з головних ролей Євгеній Лісничий. Ви знали, що фінальної красивої сцени сезону могло просто не бути?!
Ми з колегами загубилися, – сміючись, пригадує актор. – Скажімо так, спочатку трохи не доїхали до локації, де мала відбутися зйомка фінального кадру сезону, а потім заблукали. От уявіть: головні актори сезону десь у полі, без будь-якого зв’язку та інтернету. Нічого не залишалось, окрім як голосно гукати Олега (режисер серіалу. – Прим. ред.). Чомусь нам здалося, що його ім’я найдзвінкіше (сміється). І це спрацювало! Нас почула Марія, другий режисер, і, захекана, прибігла до нас на наш крик. Це було доволі далеченько від локації зйомки. А найсмішніше, що Саша Рудинський весь цей час намагався ловити інтернет і дивитись Олімпійські ігри. Нареготалися ми добряче!
Актори серіалу «Голова» / Пресслужба Нового каналу
Шкода, що поки ми блукали, повністю закотилося сонце. І фінальний кадр знімали майже в темряві. А планувалося, звісно, що все буде на тлі красивого заходу, – додає Женя. – Те, як зрештою вийшло, і ви побачили на екрані, – це результат висвітлення кадру на постпродакшені. Такий вам невеличкий залаштунковий секрет.
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