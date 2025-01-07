Євген Лісничий розповів, як виправляли форс-мажор на зйомках серіалу «Голова»

7 січня 2025 11:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Євген Лісничий розповів, як виправляли форс-мажор на зйомках серіалу «Голова»
Актор Євген Лісничий
Пресслужба Нового каналу

Як актори серіалу «Голова» могли не зняти останню сцену другого сезону.

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Більшість людей запам’ятовує роки завдяки особливим моментам та досягненням. Виділяють найяскравіші події та проводять асоціацію з роком. Такою в житті кожного актора серіалу став другий сезон «Голови», який восени 2024-го вийшов на Новому каналі. А в цьому глобальному спогаді є багато дрібних історій. 

Саме такою поділився виконавець однієї з головних ролей Євгеній Лісничий. Ви знали, що фінальної красивої сцени сезону могло просто не бути?! 

Ми з колегами загубилися, – сміючись, пригадує актор. – Скажімо так, спочатку трохи не доїхали до локації, де мала відбутися зйомка фінального кадру сезону, а потім заблукали. От уявіть: головні актори сезону десь у полі, без будь-якого зв’язку та інтернету. Нічого не залишалось, окрім як голосно гукати Олега (режисер серіалу. – Прим. ред.). Чомусь нам здалося, що його ім’я найдзвінкіше (сміється). І це спрацювало! Нас почула Марія, другий режисер, і, захекана, прибігла до нас на наш крик. Це було доволі далеченько від локації зйомки. А найсмішніше, що Саша Рудинський весь цей час намагався ловити інтернет і дивитись Олімпійські ігри. Нареготалися ми добряче!

Актори серіалу «Голова» / Пресслужба Нового каналу

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Хоч ситуація і форс-мажорна, але команда серіалу та актори відмітили її для себе більше як кумедну. Оскільки такі моменти нечасто трапляються у процесі кіновиробництва. 

Шкода, що поки ми блукали, повністю закотилося сонце. І фінальний кадр знімали майже в темряві. А планувалося, звісно, що все буде на тлі красивого заходу, – додає Женя. – Те, як зрештою вийшло, і ви побачили на екрані, – це результат висвітлення кадру на постпродакшені. Такий вам невеличкий залаштунковий секрет.

Нагадаємо, 

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