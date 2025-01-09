Фіма Константиновський розповів, що допомагає йому в найтемніші часи

Під час війни життя наповнюється стресом, тривожністю, невизначеністю, які поступово виснажують не лише тіло, а й психіку.

Та навіть у таких умовах важливо знаходити час для емоційного розвантаження. Адже йдеться не так про відпочинок, як про збереження внутрішньої стійкості. Одним із тих, хто волонтерить і допомагає військовим з початку повномасштабного вторгнення, є ведучий Нового каналу Фіма Константиновський.

Фіма організовує креативні збори, щодня нагадує про донати й опікується дніпровським шелтером. Та завдяки чому йому вдається зберігати силу духу?

Моя емоційна розрядка – це діти з шелтера. Коли стається пік поганих новин, завжди приїжджаю до них. Звісно, намагаюся триматися, та й, думаю, можна звикнути до всього. Але час від часу відбуваються дуже страшні події, які знищують в нуль. Такими моментами для мене були новини про різанину в Бучі в перші місяці війни, влучання в «Охматдит», затоплення Херсона й області – каже Фіма. – Тоді поїздки до шелтеру рятували мене. Я летів у Дніпро і проводив час із дітьми.

Фіма Константиновський з дітьми з шелтеру / Пресслужба Нового каналу

Та якщо ведучий квіз-шоу «Поле» (Новий канал) не має можливості зʼїздити в рідне місто, його відволікає музика.

Я вмикаю різні пісні в навушниках і катаюся на самокаті. Обожнюю так робити, коли «накриває». Їжджу і кайфую від того, що не треба нікуди поспішати й можна пожити класно хоча б трохи, – додає Фіма.

Фіма Константиновський з дітьми з шелтеру / Пресслужба Нового каналу

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