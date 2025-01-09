Фіма Константиновський розповів, що допомагає йому в найтемніші часи
9 січня 2025 14:30
Ведучий Фіма Константиновський
Пресслужба Нового каналу
Під час війни життя наповнюється стресом, тривожністю, невизначеністю, які поступово виснажують не лише тіло, а й психіку.
Фіма організовує креативні збори, щодня нагадує про донати й опікується дніпровським шелтером. Та завдяки чому йому вдається зберігати силу духу?
Моя емоційна розрядка – це діти з шелтера. Коли стається пік поганих новин, завжди приїжджаю до них. Звісно, намагаюся триматися, та й, думаю, можна звикнути до всього. Але час від часу відбуваються дуже страшні події, які знищують в нуль. Такими моментами для мене були новини про різанину в Бучі в перші місяці війни, влучання в «Охматдит», затоплення Херсона й області – каже Фіма. – Тоді поїздки до шелтеру рятували мене. Я летів у Дніпро і проводив час із дітьми.
Фіма Константиновський з дітьми з шелтеру / Пресслужба Нового каналу
Я вмикаю різні пісні в навушниках і катаюся на самокаті. Обожнюю так робити, коли «накриває». Їжджу і кайфую від того, що не треба нікуди поспішати й можна пожити класно хоча б трохи, – додає Фіма.
Фіма Константиновський з дітьми з шелтеру / Пресслужба Нового каналу
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