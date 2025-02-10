MÉLOVIN в ефірі Нацвідбору спантеличив заявою про плани повернутися на Євробачення-2026 у новій ролі

10 лютого 2025 15:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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MÉLOVIN в ефірі Нацвідбору спантеличив заявою про плани повернутися на Євробачення-2026 у новій ролі
Співак MÉLOVIN
Пресслужба

Головний дрімер країни MÉLOVIN долучився до найгучнішого пісенного конкурсу – Нацвідбору на Євробачення.

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Під час ефіру MÉLOVIN заявив, що наступного року планує особливе повернення, однак не в якості конкурсанта, а у зовсім новому для себе амплуа. 

Популярний український співак MÉLOVIN, який 2018 року представив Україну на пісенному конкурсі Євробачення, цьогоріч відкривав Нацвідбір разом із 8 колегами і піснею Назарія Яремчука «Усміхнися мені». 

Пізніше у грінрумі шоу ведуча поцікавилася, чи планує артист повернутися в конкурс наступного року, і в якій ролі бачить себе – судді чи конкурсанта: 

MÉLOVIN цьогоріч став продюсером. Тому, сподіваюся, що наступного року я повернуся сюди зі своїм артистом, – заявив співак у ефірі «Суспільне мовлення».

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Імʼя підопічного виконавця MÉLOVIN розголошувати не став. Тому шанувальникам залишається лише чекати офіційну заяву і готуватися до інтригуючого комбо.

Нагадаємо, 

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