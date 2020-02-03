Конец не за горами: ТОП-3 признака, что мужчина хочет вас бросить
К сожалению, не все истории имеют счастливый финал. Некоторым суждено закончиться с разбитым сердцем.
Вы меньше общаетесь
Это должно стать первым звоночком для вас двоих. Естественно, в каждой паре есть периоды кризиса, когда под грузом рутинных обязательств хочется просто лечь и уснуть, а не тратить время на разговоры. Однако если вы чувствуете, что коммуникация теряется, то стоит задуматься, а так ли все хорошо. К счастью, этот этап еще не самый критичный. Если вовремя заметить проблему, то ее с легкостью можно исправить.
Он срывает свою агрессию на вас
Он начал вас критиковать
Опять же, речь идет как о внешних факторах, так и вашем поведении. Если раньше вашего мужчину все устраивало, то теперь он просто не может мириться с вашей привычкой не мыть за собой чашку. Критикуя вас (особенно, если он намеренно выбирает объектом критики ваши “больные“ точки), он старается добиться серьезного разговора о разрыве отношений, или же опять-таки отталкивает вас в надежде, что вы все поймете сами.
Напомним,
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