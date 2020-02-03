Конец не за горами: ТОП-3 признака, что мужчина хочет вас бросить

3 февраля 2020 12:30 Антонина Старовойт
Конец не за горами: ТОП-3 признака, что мужчина хочет вас бросить
ТОП-3 признака, что мужчина хочет вас бросить
pixabay.com

К сожалению, не все истории имеют счастливый финал. Некоторым суждено закончиться с разбитым сердцем.

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Сегодня мы расскажем, как определить, что ваш мужчина уже давно раздумывает о разрыве отношений. 

Вы меньше общаетесь 

Это должно стать первым звоночком для вас двоих. Естественно, в каждой паре есть периоды кризиса, когда под грузом рутинных обязательств хочется просто лечь и уснуть, а не тратить время на разговоры. Однако если вы чувствуете, что коммуникация теряется, то стоит задуматься, а так ли все хорошо. К счастью, этот этап еще не самый критичный. Если вовремя заметить проблему, то ее с легкостью можно исправить. 

Он срывает свою агрессию на вас 

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И тут речь даже не столько о физической агрессии. В случае если руки доходят и до нее, то непременно нужно собирать вещи и уходить. Не ждите, что парень одумается. К сожалению, на это могут уйти года. Если же мы говорим о моральном давлении, cтоит определить, откуда она берется и каковы ее причины. Возможен вариант, что мужчина уже давно принял для себя решение разойтись с вами, но невозможность это реализовать на данный момент изрядно действует ему на нервы. Ну а лучшего способа выпустить агрессию, чем непосредственно на объект неприязни он не находит. 

Он начал вас критиковать 

Опять же, речь идет как о внешних факторах, так и вашем поведении. Если раньше вашего мужчину все устраивало, то теперь он просто не может мириться с вашей привычкой не мыть за собой чашку. Критикуя вас (особенно, если он намеренно выбирает объектом критики ваши “больные“ точки), он старается добиться серьезного разговора о разрыве отношений, или же опять-таки отталкивает вас в надежде, что вы все поймете сами.
Напомним, 

 

 

 

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