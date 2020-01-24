ТОП-3 главные причины, почему мужчина боится серьезных отношений

Уже не первый раз задаетесь вопросом, почему ваш мужчина не хочет переводить ваши отношения в ранг "серьезных"?

Сегодня мы проанализируем три самые распространенные причины его нежелания брать на себя ответственность серьезных отношений.

Проблемы с доверием

Все строится именно на доверии. Если оно отсутсвует в ваших отношениях, то вовсе неудивительно, что мужчина отказывается гарантировать вам какое-либо будущее. Над построением доверия необходимо работать, только терпение способно преодолеть подобные проблемы. И работа должна исходить из двух сторон.

Секреты

Конечно, секреты есть у всех. Другое дело в том, захочет ли ваш партнер делиться ими с вами или же напротив. Возможен вариант, что вашему мужчине кажется, будто после того, как вы узнаете ответы на те секреты, которые он таит, то мгновенно же бросите его. Тут следует решить сначала для себя: готовы ли вы услышать из уст партнера любую, даже самую жестокую правду? Если нет, то не бередите ему душу своими расспросами.

Незрелость

Как ни странно, зависит она вовсе не от возраста вашего избранника. Иногда и к 30 годам мужчина может оставаться незрелым в личностном плане, с желанием как можно дольше не допускать ничего серьезного. В таком случае, нужно уходить. Поверьте, вы можете долго его воспитывать, но готовы ли вы потратить еще пять лет своей жизни на проект, который, возможно, и не будет реализован?

Напомним,