ТОП-3 главные причины, почему мужчина боится серьезных отношений
Уже не первый раз задаетесь вопросом, почему ваш мужчина не хочет переводить ваши отношения в ранг "серьезных"?
Проблемы с доверием
Все строится именно на доверии. Если оно отсутсвует в ваших отношениях, то вовсе неудивительно, что мужчина отказывается гарантировать вам какое-либо будущее. Над построением доверия необходимо работать, только терпение способно преодолеть подобные проблемы. И работа должна исходить из двух сторон.
Секреты
Незрелость
Как ни странно, зависит она вовсе не от возраста вашего избранника. Иногда и к 30 годам мужчина может оставаться незрелым в личностном плане, с желанием как можно дольше не допускать ничего серьезного. В таком случае, нужно уходить. Поверьте, вы можете долго его воспитывать, но готовы ли вы потратить еще пять лет своей жизни на проект, который, возможно, и не будет реализован?
Напомним,