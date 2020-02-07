ТОП-5 признаков неуверенного в себе человека
Неуверенность в себе, которую человек пытается скрыть, проявляется и в его действиях. и в словах, что очень легко заметить окружающим.
Уничижительные слова в свой адресверы в себя говорят о низкой самооценке и обесценивании своих достижений.
Страх перед необходимостью отвечать за что-то
Даже если человек имеет достаточную квалификацию, он будет переживать из-за неуверенности в себе.
Не станет бороться за интересную должность и будущие перспективы.
Неопределенные высказывания
Распознать неуверенных в себе личностей очень легко по высказываниям, в которых они всегда добавляют маркеры личного мнения.
- Мне кажется, возможно я ошибаюсь, с моей точки зрения...
Таким образом человек заранее настраивает окружающих на то, что его мнение субъективное и неполноценное.
Я – как все!
Оправдания без серьезного повода
Человек с низкой самооценкой постоянно находится в ожидании недовольства или порицания со стороны окружающих, поэтому извиняться он иногда начинает даже раньше времени, заметив тень неудовлетворения им на лице коллеги или друга.
Заставить такого человека начать оправдываться очень легко, при этом он даже не подумает, например, такой ли неуместной была его фраза на самом деле.
Напомним,
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