ТОП-5 признаков неуверенного в себе человека

Неуверенность в себе, которую человек пытается скрыть, проявляется и в его действиях. и в словах, что очень легко заметить окружающим.

Уничижительные слова в свой адрес

Страх перед необходимостью отвечать за что-то

Жестокие шутки над собой, вербальные убеждения, что ничего не получится и отсутствие веры в себя говорят о низкой самооценке и обесценивании своих достижений.

Даже если человек имеет достаточную квалификацию, он будет переживать из-за неуверенности в себе.

Не станет бороться за интересную должность и будущие перспективы.

Неопределенные высказывания

Распознать неуверенных в себе личностей очень легко по высказываниям, в которых они всегда добавляют маркеры личного мнения.

Мне кажется, возможно я ошибаюсь, с моей точки зрения...

Таким образом человек заранее настраивает окружающих на то, что его мнение субъективное и неполноценное.

Я – как все!

Оправдания без серьезного повода

В любом коллективе многие люди подчиняются определенным лидерам по разным причинам. Кому-то так удобно, а кто-то просто боится высказать свое мнение, выделиться даже в прическе или в макияже, не говоря уже о конкретных поступках.

Человек с низкой самооценкой постоянно находится в ожидании недовольства или порицания со стороны окружающих, поэтому извиняться он иногда начинает даже раньше времени, заметив тень неудовлетворения им на лице коллеги или друга.

Заставить такого человека начать оправдываться очень легко, при этом он даже не подумает, например, такой ли неуместной была его фраза на самом деле.

Напомним,