Социальные сети и отношения: как вести себя правильно?

18 февраля 2020 10:30 Алла Лысак
Социальные сети и отношения: как вести себя правильно?
Социальные сети и отношения: как вести себя правильно?
pixabay.com

Социальные сети помогают строить и поддерживать отношения, если использовать возможности Интернета правильно.

Не обращайте внимание на статус

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Если партнер не афиширует ваши отношения в Сети, это не означает, что он относится к ним несерьезно. Для каждого страница в Интернете обозначает что-то свое, и некоторым некомфортно рассказывать сотням друзей о своих отношениях.

Оставайтесь позитивным

Людей привлекает позитив в общении!

Время для безобидного сарказма наступит потом, когда вы  уже изучите привычки друг друга.  

Не делайте поспешных выводов

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История вашего любимого человека, рассказанная в социальной сети, может не соответствовать реальному положению вещей, поэтому постарайтесь не делать поспешных выводов и ориентироваться на то, что вам говорят лично. 

Личное пространство

Незначительные секреты являются нормой, поэтому не требуйте от партнера отчитываться перед вами за каждый свой шаг в Интернете. 

Напомним,

Облако тегов

социальные сети интернет

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