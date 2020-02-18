Социальные сети и отношения: как вести себя правильно?

Социальные сети и отношения: как вести себя правильно?

Социальные сети помогают строить и поддерживать отношения, если использовать возможности Интернета правильно.

Не обращайте внимание на статус

Оставайтесь позитивным

Если партнер не афиширует ваши отношения в Сети, это не означает, что он относится к ним несерьезно. Для каждого страница в Интернете обозначает что-то свое, и некоторым некомфортно рассказывать сотням друзей о своих отношениях.

Людей привлекает позитив в общении!

Время для безобидного сарказма наступит потом, когда вы уже изучите привычки друг друга.

Не делайте поспешных выводов

Личное пространство

История вашего любимого человека, рассказанная в социальной сети, может не соответствовать реальному положению вещей, поэтому постарайтесь не делать поспешных выводов и ориентироваться на то, что вам говорят лично.

Незначительные секреты являются нормой, поэтому не требуйте от партнера отчитываться перед вами за каждый свой шаг в Интернете.

Напомним,