Социальные сети и отношения: как вести себя правильно?
Социальные сети помогают строить и поддерживать отношения, если использовать возможности Интернета правильно.
Не обращайте внимание на статусотношения в Сети, это не означает, что он относится к ним несерьезно. Для каждого страница в Интернете обозначает что-то свое, и некоторым некомфортно рассказывать сотням друзей о своих отношениях.
Оставайтесь позитивным
Людей привлекает позитив в общении!
Время для безобидного сарказма наступит потом, когда вы уже изучите привычки друг друга.
Не делайте поспешных выводов
Личное пространство
Незначительные секреты являются нормой, поэтому не требуйте от партнера отчитываться перед вами за каждый свой шаг в Интернете.
Напомним,