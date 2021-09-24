Почему нельзя критиковать ребенка: ответ Дмитрия Карпачева

24 сентября 2021 16:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Почему нельзя критиковать ребенка: ответ Дмитрия Карпачева
Почему нельзя критиковать ребенка: ответ Дмитрия Карпачева
пресс-служба

Критика для ребенка – мотивация или же демотивация? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий реалити «Супермама», «Супербабушка» и проекта «Детектор лжи» на СТБ Дмитрий Карпачев.

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Уже 27 сентября на СТБ выйдет новый сезон психологического реалити «Супербабушка». Телеведущий часто делится в эфире полезными советами и лайфхаками. Так, в рамках проекта «Супербабушка, эксперт рассказал, почему родителям не стоит критиковать детей. А также объяснил, как вести себя взрослым, когда у ребенка что-то не получается. 

Часто, когда у ребенка что-то не получается, родители прибегают к критике. Считая, что это мотивирует малыша. На самом деле, критика заставляет ребенка чувствовать себя неполноценным и некомпетентным. Лучше спокойным тоном, в форме диалога, обсудить и проанализировать, что именно не получилось. Сделать акцент на чем-то хорошем. Повторить, что вы верите в успех ребенка, и попробовать еще и еще, пока ребенок не справится, - делится Дмитрий Карпачев.

Узнайте больше ценной информации о воспитании детей. Смотрите премьерные выпуски реалити «Супермама» – с 27 сентября в 19:00 на СТБ.

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