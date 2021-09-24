Почему нельзя критиковать ребенка: ответ Дмитрия Карпачева
Критика для ребенка – мотивация или же демотивация? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий реалити «Супермама», «Супербабушка» и проекта «Детектор лжи» на СТБ Дмитрий Карпачев.
Часто, когда у ребенка что-то не получается, родители прибегают к критике. Считая, что это мотивирует малыша. На самом деле, критика заставляет ребенка чувствовать себя неполноценным и некомпетентным. Лучше спокойным тоном, в форме диалога, обсудить и проанализировать, что именно не получилось. Сделать акцент на чем-то хорошем. Повторить, что вы верите в успех ребенка, и попробовать еще и еще, пока ребенок не справится, - делится Дмитрий Карпачев.
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