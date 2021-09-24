Почему нельзя критиковать ребенка: ответ Дмитрия Карпачева Александр Кива

Александр Кива Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя» Все статьи автора...

Почему нельзя критиковать ребенка: ответ Дмитрия Карпачева пресс-служба

Критика для ребенка – мотивация или же демотивация? Об этом рассказал эксперт по вопросам детской возрастной психологии, ведущий реалити «Супермама», «Супербабушка» и проекта «Детектор лжи» на СТБ Дмитрий Карпачев.