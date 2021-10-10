О чем стоит помнить родителям при планировании многодетной семьи

10 октября 2021 23:53 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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О чем стоит помнить родителям при планировании многодетной семьи
О чем стоит помнить родителям при планировании многодетной семьи
пресс-служба

Дмитрий Карпачев расскакзал, о чем стоит помнить родителям при планировании многодетной семьи.

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В проекте «Супермама» на СТБ мамочки продолжают соревноваться за звание лучшей. Одной из героинь стала Яна. Вместе с супругом женщина воспитывает сыночка. В выпуске участница отметила, что они мечтают о многодетной семье. Дмитрий Карпачев поделился советами с участницей и объяснил, о чем стоит помнить родителям, планируя большую семью.  

На встрече с Дмитрием Карпачевым героиня поинтересовалась, на что стоит обратить внимание родителям при планировании пополнения в семье. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии отметил три важных аспекта в вопросе.

«Самая большая ошибка, которую совершают родители – не готовят старшего ребенка к появлению младшего. Второе, что стоит учитывать – младший ребенок в семье, скорее всего, будет расти эгоцентричным. Это следует учитывать, обращать свое внимание и определенным образом корректировать. Старший ребенок, если у него есть несколько братьев или сестер, может ощущать себе обделенным вниманием. Потому что постоянно появлялся кто-то, кто требовал больше внимания родителей, чем он. И это понятно, ведь ребенку, которому 7 лет, необходимо меньше внимания, чем ребенку, которому 7 месяцев. Кроме того, если вы планируете много детей, вам необходима будет помощница. Потому что чисто технически вы не сможете уделить необходимое внимание старшим детям», - отметил ведущий.

Узнайте больше советов о воспитании детей в проекте «Супермама». Смотрите с понедельника по четверг в 19:05 на телеканале СТБ.

 

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Дмитрий Карпачев психология семья

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