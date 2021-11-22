Что такое микроизмены и как они разрушают ваши отношения

22 ноября 2021 17:55 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что такое микроизмены и как они разрушают ваши отношения
Что такое микроизмены и как они разрушают ваши отношения
pixabay.com

Микроскопические измены ежедневно разрушают в паре доверие, со временем они могут привести к охлаждению чувств и изменам вполне реальным.

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Не секрет, что у каждого человека есть свои критерии измены, и самым лучшим вариантом будет обсуждение этих самых критериев с партнером. Врач-психотерапевт Ханна Пол считает, что обсудить с любимым человеком следует и такое понятие как микроизмены.

Первым шагом к неверности является любого рода утаивание информации. Иногда подсознание реагирует даже быстрее сознания, то есть, человек пока не хочет осознавать, что влюбляется в коллегу, например, однако уже прячет невинную переписку с ним от партнера.

По словам специалиста, микроизмены получили распространение с развитием соцсетей, ведь многие люди этим пользуются: лайкают откровенное фото, отправляют интимные кадры, используя функцию исчезающих сообщений.  

К изменам относятся, например, такие действия:

1. Отключение оповещений, сокрытие или удаление переписки.

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2. Активное внимание к кому-то в социальных сетях за спиной у партнера.

3. Рассказ о своих сексуальных предпочтениях.

4. Тайное общение с бывшим.

5. Просмотр совместных фото с бывшим. 

К сожалению, немногие пары могут похвалиться полной откровенностью. Чтобы понять, как у вас обстоят дела с доверием, смоделируйте ситуацию, в которой вам бы пришлось обменяться мобильными телефонами с партнером.

Если почувствовали дискомфорт, не все в порядке. 

Напомним, 

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