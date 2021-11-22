Что такое микроизмены и как они разрушают ваши отношения
Микроскопические измены ежедневно разрушают в паре доверие, со временем они могут привести к охлаждению чувств и изменам вполне реальным.
Первым шагом к неверности является любого рода утаивание информации. Иногда подсознание реагирует даже быстрее сознания, то есть, человек пока не хочет осознавать, что влюбляется в коллегу, например, однако уже прячет невинную переписку с ним от партнера.
По словам специалиста, микроизмены получили распространение с развитием соцсетей, ведь многие люди этим пользуются: лайкают откровенное фото, отправляют интимные кадры, используя функцию исчезающих сообщений.
К изменам относятся, например, такие действия:
1. Отключение оповещений, сокрытие или удаление переписки.
3. Рассказ о своих сексуальных предпочтениях.
4. Тайное общение с бывшим.
5. Просмотр совместных фото с бывшим.
К сожалению, немногие пары могут похвалиться полной откровенностью. Чтобы понять, как у вас обстоят дела с доверием, смоделируйте ситуацию, в которой вам бы пришлось обменяться мобильными телефонами с партнером.
Если почувствовали дискомфорт, не все в порядке.
Напомним,