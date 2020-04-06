6 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
Какой праздник 6 апреля 2020?
- Всемирный день настольного тенниса,
- День попкорна с карамелью (США),
- День основателей (ЮАР)
- День безопасного вождения,
- Международный день спорта (ООН),
По замыслу этот день является дополнением к Международному Олимпийскому дню (он отмечается 23 июня). 6 апреля проводятся спортивные мероприятия во многих странах, для всех желающих проводятся 10-километровые забеги и марафоны, дети принимают участие в спортивных играх.
Памятные даты 6 апреля, годовщины и события
В 1199 году во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.
В 1814 году произошло отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.
В 1830 году в США Джозеф Смит основал Церковь Христа (мормонов) в штате Нью-Йорк.
В 1896 году состоялось открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.
В 1965 году в США запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.
Знаменитости, родившиеся 3 апреля
6 апреля родились итальянский художник и архитектор Рафаэль, Пол Радд, американский актер кино и телевидения (стал популярным после участия в фильмах Марвел), Кирилл Андреев, певец, участник группы «Иванушки International».
Какой сегодня церковный праздник
- Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)
Что сегодня нельзя делать
В канун Благовещения наши предки старались сделать всю необходимую работу, чтобы в само Благовещение не трудиться.
Также в этот день существовала традиция избавляться от всего ненужного и сломанного, такие вещи следует сложить в костер и добавить туда можжевельника, чтобы вместе с вещами сгорела и вся негативная энергия.
Приметы на 6 апреля
Заморозки в этот день считались признаком хорошего урожая овса.
Снега нет? Значит, и снегопадов этой весной больше ждать не стоит.
Именинники 6 апреля
- Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.
Напомним,