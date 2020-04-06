6 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
6 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
6 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
pixabay.com

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 6 апреля 2020?  

  • Всемирный день настольного тенниса,
  • День попкорна с карамелью (США),
  • День основателей (ЮАР)
  • День безопасного вождения,
  • Международный день спорта (ООН),

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С 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать Международный день спорта (официально праздник называется Днем спорта на благо развития) 6 апреля. 

По замыслу этот день является дополнением к Международному Олимпийскому дню (он отмечается 23 июня). 6 апреля проводятся спортивные мероприятия во многих странах, для всех желающих проводятся 10-километровые забеги и марафоны, дети принимают участие в спортивных играх. 

Памятные даты 6 апреля, годовщины и события

В 1199 году во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.

В 1814 году произошло отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.

В 1830 году в США Джозеф Смит основал Церковь Христа (мормонов) в штате Нью-Йорк.

В 1896 году состоялось открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.

В 1965  году в США запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.

Знаменитости, родившиеся 3 апреля 

6 апреля родились итальянский художник и архитектор Рафаэль, Пол Радд, американский актер кино и телевидения (стал популярным после участия в фильмах Марвел), Кирилл Андреев, певец, участник группы «Иванушки International».

Какой сегодня церковный праздник 

  • Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)

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Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы.

Что сегодня нельзя делать

В канун Благовещения наши предки старались сделать всю необходимую работу, чтобы в само Благовещение не трудиться.

Также в этот день существовала традиция избавляться от всего ненужного и сломанного, такие вещи следует сложить в костер и добавить туда можжевельника, чтобы вместе с вещами сгорела и вся негативная энергия. 

Приметы на 6 апреля

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 Если ночь теплая, весна наступит совсем скоро.

Заморозки в этот день считались признаком хорошего урожая овса. 

Снега нет? Значит, и снегопадов этой весной больше ждать не стоит. 

Именинники 6 апреля

  •  Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков. 

Напомним,

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