6 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

6 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 6 апреля 2020?

Всемирный день настольного тенниса,

День попкорна с карамелью (США),

День основателей (ЮАР)

День безопасного вождения,

Международный день спорта (ООН),

С 2013 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение отмечать Международный день спорта (официально праздник называется Днем спорта на благо развития) 6 апреля.

По замыслу этот день является дополнением к Международному Олимпийскому дню (он отмечается 23 июня). 6 апреля проводятся спортивные мероприятия во многих странах, для всех желающих проводятся 10-километровые забеги и марафоны, дети принимают участие в спортивных играх.

Памятные даты 6 апреля, годовщины и события

В 1199 году во время войны с Францией погиб Ричард Львиное Сердце, английский король.

В 1814 году произошло отречение Наполеона I от престола и восстановление династии Бурбонов.

В 1830 году в США Джозеф Смит основал Церковь Христа (мормонов) в штате Нью-Йорк.

В 1896 году состоялось открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр.

В 1965 году в США запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.

Знаменитости, родившиеся 3 апреля

6 апреля родились итальянский художник и архитектор Рафаэль, Пол Радд, американский актер кино и телевидения (стал популярным после участия в фильмах Марвел), Кирилл Андреев, певец, участник группы «Иванушки International».

Какой сегодня церковный праздник

Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)

Что сегодня нельзя делать

В канун Благовещения наши предки старались сделать всю необходимую работу, чтобы в само Благовещение не трудиться.

Также в этот день существовала традиция избавляться от всего ненужного и сломанного, такие вещи следует сложить в костер и добавить туда можжевельника, чтобы вместе с вещами сгорела и вся негативная энергия.

Приметы на 6 апреля

Если ночь теплая, весна наступит совсем скоро.

Заморозки в этот день считались признаком хорошего урожая овса.

Снега нет? Значит, и снегопадов этой весной больше ждать не стоит.

Именинники 6 апреля

Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.

Напомним,