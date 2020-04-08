8 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 8 апреля 2020?

Праздник куража

Международный день цыган (International Roma Day)

Международный день Будды

День рождения пожарной лестницы

День розового в Канаде.

Памятные даты 8 апреля, годовщины и события

В 1722 году в Санкт-Петербурге по приказу Петра I начали наблюдать за погодой.

В 1766 году в США запатентована пожарная лестница.

В 1820 греческий крестьянин обнаружил на своей земле античную статую, которая сегодня украшает Лувр и известная всему миру как Венера Милосская.

В 1853 году открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

В 1947 году фиксируется наибольшее пятно на Солнце.

Знаменитости, родившиеся 8 апреля

8 апреля родился украинский политик, историк, автор публицистических статей Дмитрий Дорошенко, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

Какой сегодня церковный праздник

Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)

В этот день украинцы почитают память Гавриила и Василия.

Гавриил является архангелом и очень приближенным к Богу. Он почитается не только в христианстве, но и в других религиях, например, исламе и иудаизме.

В народе Гавриила называют Благовестом, поскольку именно он возвестил о рождении Иисуса Христа.

Удивительно, что наши предки верили, будто в день Гавриила невозможно создать ничего красивого. Существовало поверье, что в этот день нельзя шить, вязать, а ребенок, родившийся 8 апреля, будет обладать физическими изъянами.

Что сегодня нельзя делать

8 апреля следует избегать любых хирургических вмешательств, а также не следует поддаваться зависти.

Старайтесь слушать свою интуицию, а с выводами и окончательными решениями не торопитесь.

Приметы на 8 апреля

Черемуха зацвела? Значит, можно высаживать картофель.

Погода 8 апреля соответствует погоде 8 октября.

Если снег на крышах до сих пор лежит, то не растает он до самого мая.

Светлый восход солнца в День Архангела Гавриила свидетельствует о том, что холодов уже не будет.

Заморозки 8 апреля считались признаком того, климатическое лето наступит позже обычного.

Именинники 8 апреля

Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла и Лариса.

Напомним,