8 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
Какой праздник 8 апреля 2020?
Праздник куража
Международный день цыган (International Roma Day)
День рождения пожарной лестницы
День розового в Канаде.
Памятные даты 8 апреля, годовщины и события
В 1722 году в Санкт-Петербурге по приказу Петра I начали наблюдать за погодой.
В 1766 году в США запатентована пожарная лестница.
В 1820 греческий крестьянин обнаружил на своей земле античную статую, которая сегодня украшает Лувр и известная всему миру как Венера Милосская.
В 1853 году открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб.
В 1947 году фиксируется наибольшее пятно на Солнце.
Знаменитости, родившиеся 8 апреля
8 апреля родился украинский политик, историк, автор публицистических статей Дмитрий Дорошенко, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.
Какой сегодня церковный праздник
- Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)
Гавриил является архангелом и очень приближенным к Богу. Он почитается не только в христианстве, но и в других религиях, например, исламе и иудаизме.
В народе Гавриила называют Благовестом, поскольку именно он возвестил о рождении Иисуса Христа.
Удивительно, что наши предки верили, будто в день Гавриила невозможно создать ничего красивого. Существовало поверье, что в этот день нельзя шить, вязать, а ребенок, родившийся 8 апреля, будет обладать физическими изъянами.
Что сегодня нельзя делать
8 апреля следует избегать любых хирургических вмешательств, а также не следует поддаваться зависти.
Старайтесь слушать свою интуицию, а с выводами и окончательными решениями не торопитесь.
Приметы на 8 апреля
Погода 8 апреля соответствует погоде 8 октября.
Если снег на крышах до сих пор лежит, то не растает он до самого мая.
Светлый восход солнца в День Архангела Гавриила свидетельствует о том, что холодов уже не будет.
Заморозки 8 апреля считались признаком того, климатическое лето наступит позже обычного.
Именинники 8 апреля
- Степан, Гавриил, Василий, Анна, Алла и Лариса.
Напомним,