9 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
Какой праздник 9 апреля 2020?
Международный день ТОП-менеджера,
Великий четверг (католики),
Песах (иудаизм).
Праздник Песах считается самым древним из еврейских праздников, он почитает пробуждение природы и обновление мира, символизирует также обретения свободы, поскольку связан с исходом из египетского рабства.
Памятные даты 9 апреля, годовщины и события
В 1896 году в Афинах прошли соревнования гимнастов, выявившие первых олимпийских чемпионов в данном виде спорта.
В 1930 году в Нью-Йорке впервые продемонстрирован публике видеотелефон (видеофон). Связь, установленная между компаниями Bell Laboratories и AT&T, позволила собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга.
В 1940 году гитлеровская армия вторглась на территорию Норвегии и Дании.
В 1959 в НАСА объявили о наборе первой группы астронавтов.
В 1977 году шведская группа ABBA на неделю возглавила американский хит-парад с песней Dancing Queen.
В 1997 году американец Дуглас Энгелбарт удостоен почетного приза Массачусетского нститута за изобретение компьютерной мыши.
Знаменитости, родившиеся 9 апреля
9 апреля родились Кристен Стюарт, Эль Фаннинг, Лейтон Мистер, Деннис Куэйд, Джей Барушель, Жан-Поль Бельмондо и другие.
Какой сегодня церковный праздник
- Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)
Святая мученица была рабыней супруги военачальника, та заставляла ее идти на отступничество, однако Матрона продолжала тайно посещать церковь в свободное время.
Однажды госпожа увидела, что Матрона молилась в христианской церкви, тогда она спросила у рабыни:
Почему ты не пошла в нашу синагогу, а ходила в церковь христианскую?
Матрона смело ответила, что в христианской церкви есть Бог, а от синагоги иудейской он отступил.
После этих слова госпожа пришла в ярость, она долго избивала Матрону, затем заперла ее в коморке без воды и еды. Еще несколько раз мученица Матрона подвергалась пыткам, однако ее дух не был сломлен до самой смерти.
Тело святой мученицы по распоряжению было сброшено с городской стены, христиане подняли его и с честью предали погребению.
Что сегодня нельзя делать
Наши предки считали, что если поссориться с кем-то в этот день, то помириться уже не удастся.
Поэтому держите эмоции при себе, старайтесь идти на компромиссы для сохранения дорогих сердцу отношений!
Приметы на 9 апреля
По чибисам делали выводы о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.
Именинники 9 апреля
- Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.
Напомним,