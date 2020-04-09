9 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

9 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 9 апреля 2020?

Международный день ТОП-менеджера,

Великий четверг (католики),

День миндального печенья,

Песах (иудаизм).

Праздник Песах считается самым древним из еврейских праздников, он почитает пробуждение природы и обновление мира, символизирует также обретения свободы, поскольку связан с исходом из египетского рабства.

Памятные даты 9 апреля, годовщины и события

В 1896 году в Афинах прошли соревнования гимнастов, выявившие первых олимпийских чемпионов в данном виде спорта.

В 1930 году в Нью-Йорке впервые продемонстрирован публике видеотелефон (видеофон). Связь, установленная между компаниями Bell Laboratories и AT&T, позволила собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга.

В 1940 году гитлеровская армия вторглась на территорию Норвегии и Дании.

В 1959 в НАСА объявили о наборе первой группы астронавтов.

В 1977 году шведская группа ABBA на неделю возглавила американский хит-парад с песней Dancing Queen.

В 1997 году американец Дуглас Энгелбарт удостоен почетного приза Массачусетского нститута за изобретение компьютерной мыши.

Знаменитости, родившиеся 9 апреля

9 апреля родились Кристен Стюарт, Эль Фаннинг, Лейтон Мистер, Деннис Куэйд, Джей Барушель, Жан-Поль Бельмондо и другие.

Какой сегодня церковный праздник

Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)

Святая мученица была рабыней супруги военачальника, та заставляла ее идти на отступничество, однако Матрона продолжала тайно посещать церковь в свободное время.

Однажды госпожа увидела, что Матрона молилась в христианской церкви, тогда она спросила у рабыни:

Почему ты не пошла в нашу синагогу, а ходила в церковь христианскую?

Матрона смело ответила, что в христианской церкви есть Бог, а от синагоги иудейской он отступил.

После этих слова госпожа пришла в ярость, она долго избивала Матрону, затем заперла ее в коморке без воды и еды. Еще несколько раз мученица Матрона подвергалась пыткам, однако ее дух не был сломлен до самой смерти.

Тело святой мученицы по распоряжению было сброшено с городской стены, христиане подняли его и с честью предали погребению.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки считали, что если поссориться с кем-то в этот день, то помириться уже не удастся.

Поэтому держите эмоции при себе, старайтесь идти на компромиссы для сохранения дорогих сердцу отношений!

Приметы на 9 апреля

Иней и туман рано утром на Матрену символизировали богатый урожай.

По чибисам делали выводы о предстоящей погоде: если птица кричит с вечера — будет ясно; если летит низко — долго простоят сухие дни.

Именинники 9 апреля

Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.

Напомним,