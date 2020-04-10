10 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

10 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

Какой праздник 10 апреля 2020?

Международный день сопротивления,

Страстная пятница (католицизм),

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Великая пятница у лютеран.

Памятные даты 10 апреля, годовщины и события

В 1663 году в магазинах Лондона начали продавать бананы.

В 1849 году Уолтер Хант в Соединенных Штатах Америки получил патент на безопасную булавку.

В 1912 году английский лайнер Титаник вышел в первый рейс, который стал для него и последним.

В 1944 году войска третьего украинского фронта освободили Одессу.

В 1978 году компании Фольксваген позволили продавать автомобили на территории США на общепринятых законных условиях, таким образом фирма стала первой не американской компанией на американском автомобильном рынке.

Знаменитости, родившиеся 10 апреля

10 апреля родились американский актер Стивен Сигал, певица Надежда Мейхер, британский актер Чарли Ханнэм и другие.

10 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Какой сегодня церковный праздник

Монастырский устав (хлеб, овощи, фрукты)

10 апреля христиане вспоминают жизнь преподобного Иллариона.

С юных лет он посвящал себя служению высшим силам и много лет провел в затворе.

За свою святость и непорочность Илларион получил сан пресвитера, а затем и игумена местного монастыря. Его молитвы обладали благодатной силой, Илларион своими словами мог вызвать дождь в засуху или отогнать диких животных.

Что сегодня нельзя делать

В день Иллариона наши предки старались избегать ссор, особенно возле водоемов.

Они верили, что поссорившиеся в этот день люди станут врагами и начнут друг другу мстить, а супруги из-за конфликта могут даже развестись.

Нельзя выворачивать карманы, чтобы не стать жертвой кражи.

Приметы на 10 апреля

Глухой и непродолжительный гром свидетельствует о начале сезона дождей, которые могут продлиться несколько недель.

Если сороки сидят на верхушках деревьев, вскоре начнется потепление.

Дождь в этот день говорит о хорошем урожае осенью.

Чибисы, которые низко кричат, считаются знаком грядущей летней засухи.

Туман 10 апреля предвещает богатый урожай фруктов и овощей.

Именинники

Илья, Николай, Иван, Василий, Иона, Прасковья.

10 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,