14 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
14 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
Какой праздник 14 апреля 2020?
Начало Солнечного нового года в Индии,
Славянский праздник Огнебога.
Международный день внезапного смеха.
Памятные даты 14 апреля, годовщины и события
В 1865 году Авраам Линкольн получил ранение, которое оказалось смертельным, жизнь американского президента оборвалась на следующий день.
В 1909 году создана англо-персидская нефтяная компания British Petroleum.
В 1912 году корабль Титаник столкнулся с айсбергом, что привело к затоплению корабля.
В 1983 году в Великобритании продали первый радиотелефон.
В 1991 году музей Ван Гога лишился 20 картин на 500 млн долларов из-за кражи.
Знаменитости, родившиеся 14 апреля
14 апреля родились актриса Лидия Вертинская, актер Эдриан Броуди, звезда сериала "Баффи истребительница — вампиров" Сара Мишель Геллар, чешская модель Вероника Земанова, шотландский актер Роберт Карлайл.
Какой сегодня церковный праздник
Мария родилась в Египте в пятом веке, когда ей исполнилось 12 лет, она стала блудницей в Александрии.
О сделанном выборе Мария задумалась после того, как не смогла войти в храм Гроба Господня вместе с другими паломниками. Пока люди безболезненно проходили внутрь, Марию не пускала некая сила. Юная девушка осознала, как сильно пала, и начала отчаянно молиться перед иконой Богородицы.
Только после этого она смогла войти в храм.
Вскоре Мария приняла причастие и на протяжении следующих 47 лет находилась в пустыне в уединении, постясь и молясь.
Наши предки обращались к Марии Египетской за защитой от дурного слова.
14 апреля празднуется Великий вторник Страстной недели.
Что сегодня нельзя делать
В давние времена вторник перед Пасхой отводили под приготовление праздничной одежды, считая, что стирка и глажка в этот день избавляют вещи от плохой энергетики.
Приметы на 14 апреля
Марья половодье начинает.
Разлив на Марию Египетскую связывают с обильным ростом травы, а если паводка нет, то лето будет холодным и дождливым.
Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.
Именинники
- Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
Напомним,