14 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

14 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

14 апреля является 105 днем года в григорианском календаре, до конца года остался 261 день.

Какой праздник 14 апреля 2020?

Начало Солнечного нового года в Индии,

Славянский праздник Огнебога.

День Марьи (народный),

Международный день внезапного смеха.

Памятные даты 14 апреля, годовщины и события

В 1865 году Авраам Линкольн получил ранение, которое оказалось смертельным, жизнь американского президента оборвалась на следующий день.

В 1909 году создана англо-персидская нефтяная компания British Petroleum.

В 1912 году корабль Титаник столкнулся с айсбергом, что привело к затоплению корабля.

В 1983 году в Великобритании продали первый радиотелефон.

В 1991 году музей Ван Гога лишился 20 картин на 500 млн долларов из-за кражи.

14 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 14 апреля

14 апреля родились актриса Лидия Вертинская, актер Эдриан Броуди, звезда сериала "Баффи истребительница — вампиров" Сара Мишель Геллар, чешская модель Вероника Земанова, шотландский актер Роберт Карлайл.

Какой сегодня церковный праздник

Православные вспоминают жизнь, покровительницы женщин, которые покаялись.

Мария родилась в Египте в пятом веке, когда ей исполнилось 12 лет, она стала блудницей в Александрии.

О сделанном выборе Мария задумалась после того, как не смогла войти в храм Гроба Господня вместе с другими паломниками. Пока люди безболезненно проходили внутрь, Марию не пускала некая сила. Юная девушка осознала, как сильно пала, и начала отчаянно молиться перед иконой Богородицы.

Только после этого она смогла войти в храм.

Вскоре Мария приняла причастие и на протяжении следующих 47 лет находилась в пустыне в уединении, постясь и молясь.

Наши предки обращались к Марии Египетской за защитой от дурного слова.

14 апреля празднуется Великий вторник Страстной недели.

Что сегодня нельзя делать

Избегайте ссор и конфликтов, не думайте о плохом и не желайте никому зла.

В давние времена вторник перед Пасхой отводили под приготовление праздничной одежды, считая, что стирка и глажка в этот день избавляют вещи от плохой энергетики.

Приметы на 14 апреля

Марья половодье начинает.

Разлив на Марию Египетскую связывают с обильным ростом травы, а если паводка нет, то лето будет холодным и дождливым.

Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

Именинники

Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

14 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,