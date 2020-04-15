15 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 апреля 2020 00:20 Алла Лысак
15 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
15 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

15 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

15 апреля является 106 днем года, до конца года осталось 260 дней. 

Какой праздник 15 апреля 2020?   

Международный день культуры,

День работников уголовного розыска (Украина),

Международный день цирка,

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День экологических знаний,

День влюбленных (Казахстан),

День окружающей среды (Украина). 

Памятные даты 15 апреля, годовщины и события

В 1784 году в Ирландии состоялся первый полет на воздушном шаре. 

В 1991 году в Лондоне официально начал функционировать Европейский банк реконструкции и развития. 

В 1912 году в ночь на 15 апреля в Северной Атлантике после столкновения с айсбергом затонул корабль Титаник, считающийся крупнейшим судном двадцатого века. Из 2200 человек, находившихся на корабле, около 1500 погибли. 

В 1951 году в Лондоне провели первый в истории конкурс красоты «Мисс Мира».

В 1989 году в Шеффилде состоялся футбольный матч, во время которого погибли 96 зрителей (750 получили травмы) из-за возникшей на трибунах давки. 

15 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 15 апреля 

15 апреля родились Леонардо да Винчи, итальянский живописец, Клаудиа Кардинале, итальянская киноактриса, Александр Гвоздик, украинский боксер. 

Какой сегодня церковный праздник

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Православные почитают память святого Тита, он традиционно считается покровителем дел, связанных с деньгами и прибылью.

Люди просят Тита, чтобы он помог в работе, сделал дела более прибыльными и принес в семью достаток.

Однако святой не помогает людям, которые грустят и ссорятся, говорят в народе. 

15 апреля православные отмечают Великую среду перед Пасхой.

Что сегодня нельзя делать

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Избегайте ссор и конфликтов, не думайте о плохом и не желайте никому зла.

Среда перед Пасхой считается последним днем, когда можно активно работать. 

Приметы на 14 апреля

В древние времена крестьяне в этот день переходили на хлеб и квас, поскольку запас продуктов у них заканчивался.

Было принято праздновать день Тита весело и в больших компаниях. Существовало поверье, что самым богатым будет тот, кто веселее всего проведет время. 

На Тита украинцы проверяли зерно для посева, а хозяйки отгоняли ворон от дома подальше (считалось, что они приносили с собой несчастье).

Именинники: Георгий, Григорий, Егор.

15 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,

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