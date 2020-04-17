17 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
17 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
17 апреля является 108 днем года, до конца года осталось 258 дней.
Какой праздник 17 апреля 2020?
- Всемирный день гемофилии,
- День независимости в Сирии,
- День защиты детей (Япония),
- Международный день кофе.
Памятные даты 17 апреля, годовщины и события
В 1856 году столицей Канады стал Квебек, центр французской провинции.
В 1875 году родилась бильярдная игра снукер.
В 1944 году завершилась битва за Правобережную Украину, известная как Днепровско-Карпатская операция.
В 2014 году скончался знаменитый писатель Габриэль Гарсиа Маркес.
Знаменитости, родившиеся 17 апреля
17 апреля родились украинский кинорежиссер Максим Юрьевич Паперник, певица, танцовщица, дизайнер Виктория Бекхэм, певец и актер Билли Фьюри.
Какой сегодня церковный праздник
В пятницу был распят на Голгофе Иисус Христос, на службах в храмах в этот день прихожане традиционно не гасят свечи, а приносят их домой и ставят перед иконами.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя работать, шить и вышивать, желательно не брать в руки острые предметы.
Приметы на 17 апреля
Золотисто-розовый восход наши предки считали символом хорошей погоды в будущем.
Если запел сверчок, пора начинать работать в поле.
Следите за березой и ольхой, если первая распустится первой, то нас ожидает засушливое лето.
Северный ветер считается предвестником дождей в этот день.
Если ветер дует с юга, то яровые будут отлично расти.
Именинники: Никита, Георгий, Иосиф, Яков.
Напомним,