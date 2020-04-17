17 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

17 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

17 апреля является 108 днем года, до конца года осталось 258 дней.

Какой праздник 17 апреля 2020?

Всемирный день гемофилии,

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День независимости в Сирии,

День защиты детей (Япония),

Международный день кофе.

Памятные даты 17 апреля, годовщины и события

В 1856 году столицей Канады стал Квебек, центр французской провинции.

В 1875 году родилась бильярдная игра снукер.

В 1944 году завершилась битва за Правобережную Украину, известная как Днепровско-Карпатская операция.

В 2014 году скончался знаменитый писатель Габриэль Гарсиа Маркес.

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 17 апреля

17 апреля родились украинский кинорежиссер Максим Юрьевич Паперник, певица, танцовщица, дизайнер Виктория Бекхэм, певец и актер Билли Фьюри.

Какой сегодня церковный праздник

17 апреля 2020 года наступает Страстная пятница, наиболее траурный день всего года для христиан (последняя пятница перед Пасхой, Христовым воскресеньем).

В пятницу был распят на Голгофе Иисус Христос, на службах в храмах в этот день прихожане традиционно не гасят свечи, а приносят их домой и ставят перед иконами.

Что сегодня нельзя делать

Страстную пятницу надлежит провести в скорби и мыслях о земной жизни Иисуса Христа, под запретом веселье, танцы, песни, слишком громкий смех, а также шумные празднования.

Нельзя работать, шить и вышивать, желательно не брать в руки острые предметы.

Приметы на 17 апреля

Золотисто-розовый восход наши предки считали символом хорошей погоды в будущем.

Если запел сверчок, пора начинать работать в поле.

Следите за березой и ольхой, если первая распустится первой, то нас ожидает засушливое лето.

Северный ветер считается предвестником дождей в этот день.

Если ветер дует с юга, то яровые будут отлично расти.

Именинники: Никита, Георгий, Иосиф, Яков.

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,