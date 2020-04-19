19 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

19 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

19 апреля является 110 днем года, до конца года осталось 256 дней.

Какой праздник 19 апреля 2020?

Пасха у православных христиан,

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Евтихий (народный праздник)

Памятные даты 19 апреля, годовщины и события

В 1529 году произошёл окончательный раскол немецких католиков и протестантов.

В 1775 году состоялось первое сражение между британской армией и американскими колонистами, начало войны за независимость.

В 1839 году Бельгия стала независимой от Нидерландов.

В 1995 году произошел Теракт в Оклахома-Сити, первый масштабный террористический акт в истории США, поразивший «Сердце Америки».

19 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Знаменитости, родившиеся 18 апреля

19 апреля родились британский футболист, вратарь сборной Англии Джо Харт, американская актриса Кейт Хадсон, канадский актер Хейден Кристенсен.

Какой сегодня церковный праздник

19 апреля православные христиане отмечают Пасху, великий праздник, символизирующий воскресение Иисуса Христа после распятия на кресте.

Великий пост заканчивается и в пищу теперь можно употреблять как калорийные блюда, так и алкогольные напитки.

Но радоваться следует все же в меру, Пасха является духовным праздником, показательное веселье не будет уместным.

Что сегодня нельзя делать

Запрещено на Пасху класть в пасхальную корзинку крепкий алкоголь, советуем ограничиться куличами и крашенными яйцами, также разрешаются мясо, соль, вино.

Продукты выбрасывать нельзя, даже скорлупу от яиц желательно сжечь, закопать или отдать птицам.

Откажитесь от стирки, уборки, шитья, также нельзя работать в огороде.

После захода солнца нельзя выбрасывать мусор.

Не ссорьтесь, не грустите, не используйте ругать, мысли должны быть светлыми.

Приметы на 19 апреля

Ясную ночь наши предки считали предвестником похолодания.

Синие облака в небе свидетельствуют о скорых осадках.

Если днем жарко, а ночью холодно, установится хорошая погода.

Именинники: Григорий, Иван, Павел, Петр, Яков.

19 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Напомним,