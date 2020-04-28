28 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 апреля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

28 апреля — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

28 апреля является 119 днем года, до конца года осталось 247 дней

Какой праздник 28 апреля 2020?

Всемирный день охраны труда,

Читайте также Вербное воскресенье 2020: дата, история праздника

Радоница (народный день памяти усопших),

День скорой помощи,

День химической безопасности.

Памятные даты 28 апреля, годовщины и события

В 1788 году Мэриленд стал седьмым штатом США.

В 1914 году в США запатентовали первый воздушный кондиционер.

В 1968 году на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

В 2001 году в космос отправился первый турист.

Знаменитости, родившиеся 28 апреля

28 апреля родились американская актриса Джессика Альба, испанская киноактриса, обладательница премии «Оскар» Пенелопа Крус.

Какой сегодня церковный праздник

Православные отмечают 28 апреля Радоницу, так называемый Родительский день.

На 9 день после Пасхи верующие вспоминают усопших. Многие стараются посетить могилы близких, а в храмах служат панихиды по усопшим. Однако напоминаем, что в 2020 году в связи с пандемией коронавируса кладбища во многих городах Украины остаются закрытыми для посещения родными.

Что сегодня нельзя делать

Церковь выступает против традиции пить и есть на кладбище, делать этого не нужно, даже если вы посетите могилы близких в этот день.

Нельзя оставлять на могиле алкоголь или хлеб, продуктами можно накормить нуждающихся, а усопших вспомнить молитвой.

Приметы на 28 апреля

Наши предки в этот день старались собрать калину и рябину, чтобы сделать целебные настои, которые способны излечить многие болезни.

Если грачи играют — погода будет солнечной и теплой.

Ночью холодно, а днем жарко, значит, будет хорошая погода.

Вечером облака появились на небе, будет дождь.

Красная заря — к ветреной или дождливой погоде.

Именинники: Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса.

Напомним,