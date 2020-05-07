7 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 мая 2020 00:30 Алла Лысак
7 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 мая является 128 днем года, до конца года осталось 247 дней. 

Какой праздник 7 мая 2020?               

Профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и журналистов отмечается 7 мая уже несколько десятков лет, с 1945 года.

  •  День Евсея (в народе заканчивают сеять овес). 

Памятные даты 7 мая, годовщины и события

В 1663 году в Лондоне открылся Королевский театр.

В 1895 году физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.

В 1946 году в Токио основали компанию, которая известна сегодня под названием Sony.

В 2006 году умерла последняя свидетельница гибели Титаника. 

Знаменитости, родившиеся 7 мая

7 мая родились русский композитор Петр Чайковский, изобретатель фотокамеры Polaroid Эдвин Лэнд.

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  •  Мученика Саввы (воеводы) и с ним 70-ти воинов.

Что сегодня нельзя делать 

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Наши предки верили, что 7 мая нежелательно ссориться и выяснять отношения с близкими людьми, подобные конфликты могут еще длительное время портить вам настроение.

Сны, которые приснились вам в ночь на 7 мая, сбудутся, но не скоро. О них нельзя никому рассказывать. 

Приметы на 7 мая

Если много комаров, урожай овса порадует богатством.

Желтая вечерня зоря говорит о том, что дожди будут не скоро.

Лучи солнца темнеют, будет гроза. 

Нависли тучи над горизонтом, к сильному ветру. 

Именинники: Алексей, Валентин, Елизавета, Савва. 

Напомним,

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