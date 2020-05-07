7 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

7 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?

7 мая является 128 днем года, до конца года осталось 247 дней.

Какой праздник 7 мая 2020?

Профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и журналистов отмечается 7 мая уже несколько десятков лет, с 1945 года.

День Евсея (в народе заканчивают сеять овес).

Памятные даты 7 мая, годовщины и события

В 1663 году в Лондоне открылся Королевский театр.

В 1895 году физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.

В 1946 году в Токио основали компанию, которая известна сегодня под названием Sony.

В 2006 году умерла последняя свидетельница гибели Титаника.

Знаменитости, родившиеся 7 мая

7 мая родились русский композитор Петр Чайковский, изобретатель фотокамеры Polaroid Эдвин Лэнд.

Какой сегодня церковный праздник

Мученика Саввы (воеводы) и с ним 70-ти воинов.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что 7 мая нежелательно ссориться и выяснять отношения с близкими людьми, подобные конфликты могут еще длительное время портить вам настроение.

Сны, которые приснились вам в ночь на 7 мая, сбудутся, но не скоро. О них нельзя никому рассказывать.

Приметы на 7 мая

Если много комаров, урожай овса порадует богатством.

Желтая вечерня зоря говорит о том, что дожди будут не скоро.

Лучи солнца темнеют, будет гроза.

Нависли тучи над горизонтом, к сильному ветру.

Именинники: Алексей, Валентин, Елизавета, Савва.

Напомним,