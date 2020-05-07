7 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
7 мая — какой сегодня праздник, что нельзя делать и каких традиций следует придерживаться?
7 мая является 128 днем года, до конца года осталось 247 дней.
Какой праздник 7 мая 2020?
Профессиональный праздник работников различных отраслей связи, радиолюбителей и журналистов отмечается 7 мая уже несколько десятков лет, с 1945 года.
- День Евсея (в народе заканчивают сеять овес).
Памятные даты 7 мая, годовщины и события
В 1663 году в Лондоне открылся Королевский театр.
В 1895 году физик Александр Попов продемонстрировал прототип радио.
В 1946 году в Токио основали компанию, которая известна сегодня под названием Sony.
В 2006 году умерла последняя свидетельница гибели Титаника.
Знаменитости, родившиеся 7 мая
7 мая родились русский композитор Петр Чайковский, изобретатель фотокамеры Polaroid Эдвин Лэнд.
Какой сегодня церковный праздник
- Мученика Саввы (воеводы) и с ним 70-ти воинов.
Что сегодня нельзя делать
Сны, которые приснились вам в ночь на 7 мая, сбудутся, но не скоро. О них нельзя никому рассказывать.
Приметы на 7 мая
Если много комаров, урожай овса порадует богатством.
Желтая вечерня зоря говорит о том, что дожди будут не скоро.
Лучи солнца темнеют, будет гроза.
Нависли тучи над горизонтом, к сильному ветру.
Именинники: Алексей, Валентин, Елизавета, Савва.
Напомним,