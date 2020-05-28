Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот день?

28 мая 2020 09:30 Алла Лысак
Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот день?
Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот день?

Сегодня православные отмечают большой праздник, Вознесение Господне!

Что нужно сделать на Вознесение?

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В этот день время желательно проводить в молитвах. Можно попросить о прощении грехов, ведь именно сегодня Бог слышит молитвы и откликается на каждую из них.

Кроме того, следует помочь людям, которые нуждаются в этом, например, раздать милостыню. 

Если вы планируете помянуть усопших, то делать это следует без пышных застолий, а молитвой. 

Обратите внимание, что Вознесение Господне необходимо проводить в тесном семейном кругу. Хозяйки могут печь пироги и лесенки. Так наши предки называли пироги с начинкой из лука. Ими было принято угощать случайных прохожих. 

Вознесение Господне: что обязательно нужно сделать в этот день?

Что нельзя делать в Вознесение Господне?

На Вознесение не стоит ссориться и выяснять отношения. Не обижайте близких, контролируйте свои слова. 

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Откажитесь от приглашения на увеселительное мероприятие. По словам священнослужителей, сегодня даже просмотр комедийных передач и игра в компьютерные игры считаются нежелательными, не говоря уже о бурных вечеринках. 

Работать тоже нельзя, исключением является работа, которую нельзя перенести. 

Помните, что молиться об ушедших в мир иной родственниках сегодня в церквах нельзя, панихиды не проводятся. 

Как и в любой церковный праздник, сквернословить, поминать нечистого, неуважительно относится к земле запрещено. 

Сегодня не рекомендуем заключать браки, лучше выберите другой день. 

Вознесение Господне: что обязательно нужно сделать в этот день?

Напомним,

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