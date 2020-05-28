Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот день?
Сегодня православные отмечают большой праздник, Вознесение Господне!
Что нужно сделать на Вознесение?
Кроме того, следует помочь людям, которые нуждаются в этом, например, раздать милостыню.
Если вы планируете помянуть усопших, то делать это следует без пышных застолий, а молитвой.
Обратите внимание, что Вознесение Господне необходимо проводить в тесном семейном кругу. Хозяйки могут печь пироги и лесенки. Так наши предки называли пироги с начинкой из лука. Ими было принято угощать случайных прохожих.
Что нельзя делать в Вознесение Господне?
На Вознесение не стоит ссориться и выяснять отношения. Не обижайте близких, контролируйте свои слова.
Работать тоже нельзя, исключением является работа, которую нельзя перенести.
Помните, что молиться об ушедших в мир иной родственниках сегодня в церквах нельзя, панихиды не проводятся.
Как и в любой церковный праздник, сквернословить, поминать нечистого, неуважительно относится к земле запрещено.
Сегодня не рекомендуем заключать браки, лучше выберите другой день.
Напомним,