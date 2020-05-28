Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот день?

Вознесение Господне: что можно и нельзя делать в этот день?

Сегодня православные отмечают большой праздник, Вознесение Господне!

Что нужно сделать на Вознесение?

В этот день время желательно проводить в молитвах. Можно попросить о прощении грехов, ведь именно сегодня Бог слышит молитвы и откликается на каждую из них.

Кроме того, следует помочь людям, которые нуждаются в этом, например, раздать милостыню.

Если вы планируете помянуть усопших, то делать это следует без пышных застолий, а молитвой.

Обратите внимание, что Вознесение Господне необходимо проводить в тесном семейном кругу. Хозяйки могут печь пироги и лесенки. Так наши предки называли пироги с начинкой из лука. Ими было принято угощать случайных прохожих.

Вознесение Господне: что обязательно нужно сделать в этот день?

Что нельзя делать в Вознесение Господне?

На Вознесение не стоит ссориться и выяснять отношения. Не обижайте близких, контролируйте свои слова.

Откажитесь от приглашения на увеселительное мероприятие. По словам священнослужителей, сегодня даже просмотр комедийных передач и игра в компьютерные игры считаются нежелательными, не говоря уже о бурных вечеринках.

Работать тоже нельзя, исключением является работа, которую нельзя перенести.

Помните, что молиться об ушедших в мир иной родственниках сегодня в церквах нельзя, панихиды не проводятся.

Как и в любой церковный праздник, сквернословить, поминать нечистого, неуважительно относится к земле запрещено.

Сегодня не рекомендуем заключать браки, лучше выберите другой день.

Вознесение Господне: что обязательно нужно сделать в этот день?

Напомним,